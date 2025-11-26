陸央行：國際環境複雜嚴峻　對中國經濟金融運行產生外溢影響

▲中國人民銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（人民銀行）副行長陶玲指出，國際環境複雜性嚴峻性持續上升，對中國經濟金融運行產生外溢影響，金融法治要應對外部環境變化和衝擊挑戰。

陶玲26日在中共中央黨校機關報《學習時報》刊文提到，「十五五」時期，金融法治建設面臨新形勢新任務，從外部形勢看，國際環境複雜性嚴峻性持續上升，對中國經濟金融運行產生外溢影響，金融法治要應對外部環境變化和衝擊挑戰，促進金融高水平開放，防範洗錢、金融制裁、長臂管轄等風險。

陶玲說，從國內形勢看，金融體系要在穩增長、調結構和防風險之間協調平衡，金融法治要促進金融服務實體經濟，防控重點領域金融風險，防範金融市場異常波動，打擊非法集資等非法金融活動，將快速發展的數字金融、互聯網金融等創新活動及時納入法治軌道。

陶玲指出，加強涉外金融法治建設。加強涉外法治建設既是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的長遠所需，也是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰的當務之急。

陶玲還說，在金融業更高水平對外開放中，要統籌發展和安全，統籌推進國內法治和涉外法治，提升涉外金融法治能力。推進全球治理改革，積極參與國際規則制定，將「一帶一路」綠色投資、數字金融等領域的中國標準、中國實踐轉化為國際規則。深化執法和司法國際合作，更好維護國家主權、安全、發展利益。