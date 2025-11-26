館長宣布「赴陸帶貨直播」準備100樣商品：讓台灣人看生意有多好

▲館長要開直播賣商品。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前鬆口，健身房可能跨海到中國大陸展店，首站鎖定廈門。他又透露，預計12月下旬到大陸直播帶貨，找了將近100件的商品，之後賣了多少會再報告，「中國大陸市場就是大，大家要賺錢要工作，也可以考慮中國大陸市場。」

館長在直播中透露，12月下旬要前往大陸，會先去廣州參與一天的商務行程，隨後返回廈門準備，「開我人生第一場中國大陸的帶貨節目」。館長透露，找了近百樣產品將在直播中販售，目前團隊還在積極挑選，屆時將公布銷售成績，讓所有人可以一同見證，「有多好我一定跟台灣人報告。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長直呼「你等著看，我絕對會做得非常好，我絕對會敲鑼打鼓，把最好的消息來給台灣人看」，中國大陸市場就是大，想要賺錢的人可以考慮前往，「如果你是個人才，為什麼不能去？」

事實上，館長之前就透露，健身房有望在中國大陸拓展，投資者興趣濃厚，雙方談了整整兩天，而這項計畫要等股東親赴台灣健身房場勘，才會做進一步確認。事後，他在直播中還原對話細節，表示對方誠意滿滿，還說賺不賺錢都無妨，「真的賺錢了，我給你一半，沒賺錢算我的」，同時封他為民族英雄。