賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，目前正在日本訪問的民眾黨主席黃國昌說，支持合理增加國防預算，但絕不能架空台灣的民主，「在接下來整個審議過程中，民眾黨會以務實理性態度強力為人民把關」。

軍購議題一直都是台美互動的重點，賴清德在今年雙十國慶演說中，已就國防議題做鋪墊，當時提及，明年度台灣的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；並且也會在2030年前，達到GDP5%，展現守護國家的決心。

賴清德指出，國防支出的增加，並非漫無目的，而是有應對敵情威脅的明確必要，也是發展國防產業的動力，透過新的國防預算。他也拋出三大目標，第一是加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統；第二是加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能；第三，則是持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力。

黃國昌說，在明年一般預算當中，台灣的國防經費已經攀升到9500億的新高，過去一段時間，賴清德政府不斷釋放要再透過特別預算方式，近一步擴大國防採購相關經費，但是不管是國人還是立委，大家都沒辦法得知具體內容。

黃國昌說，沒想到，賴清德居然透過投書美國媒體方式，宣布國防經費要再進一步增加400億美金、高達1兆2500億台幣。他強調，對於合理增加國防預算強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣的民主，在接下來整個審議過程中，民眾黨會以務實理性態度強力為人民把關。

▲民眾黨主席黃國昌回應「1.25兆國防特別預算」。（圖／民眾黨提供）

