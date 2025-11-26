天冷限定蔬菜好貴？　達人揭挑選密技：半斤能炒一大盤

▲火鍋季節到來，熱門青菜首選「茼蒿」其實愈冷愈甜。（圖／Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

隨著秋冬到來，市場最近也開始出現季節限定蔬菜，例如符合火鍋時節的茼蒿。菜販作家廖炯程就分享，初期上市的茼蒿一斤要價80塊以上，聽起來很貴，但買個半斤就可以炒一大盤，或煮2餐火鍋，算下來仍是經濟實惠。

廖炯程表示，茼蒿是一種看天氣賣的菜，天氣越冷賣得越快，因為它跟A菜、大陸妹、A菜心一樣，都是菊科的冷氣團植物，天氣越冷越長得好，完全是火鍋季節的最佳菜色及熱門選擇。

廖炯程說，曾經有客人問「老闆，昨天買的茼蒿吃起來苦苦的，是農藥嗎？」其實是茼蒿含有揮發性的特殊植物化合物，天冷它越甜，天熱它越苦，所以天氣反覆、早晚溫差大，就容易吃到苦味版本。

至於農藥多不多？其實有數據。廖炯程指出，根據農委會108年、109年監測報告，茼蒿農藥合格率分別是100％及90％，因為它味道特殊、昆蟲不愛，比起菠菜、蕹菜這類葉菜，茼蒿反而比較不容易被咬，所以農藥使用量相對低。

在挑選技巧上，廖炯程建議，最好挑選葉面不要枯黃、不要乾扁、不要水傷，葉片越肥厚越好，切口不要過度氧化，因為水傷越多，代表「經手越多次」、「被盤來盤去」。