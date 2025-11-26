台灣「正妹議員」挺日水產紅了！　網友羞喊卡哇伊

▲林亮君力挺日本水產，照片傳回日本，讓日本鄉民直呼好可愛。（圖／翻攝自X／世界モンゴル人連盟）

記者柯沛辰／綜合報導

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事，日本有事」，引發中國不滿，陸續祭出暫停日本水產進口、赴日旅遊禁令等一系列報復措施。繼總統賴清德及不少政治人物在社群大啖日本海產力挺，民進黨台北市議員林亮君宣傳日本海產的照片也在日本爆紅，讓當地網友直呼「好可愛！」

關注蒙古人遭迫害的日本組織「世界蒙古人聯盟」24日在X發文，分享林亮君近期到超市購買日本水產的影片。照片中可見，林與冷藏架上的日本直送壽司合影，一旁還有一張寫著「台日友好」與Q版賴總統的特價宣傳單，讓小編不禁吐槽：「台灣的年輕議員在推廣日本海鮮，日本的年長議員們卻在議會睡覺。」

貼文一出，引發日本網友熱議，許多人紛紛留言：「日台友好」、「感謝台灣的議員們，一定會報答你們的恩情」、「希望日本超市也能進行『日台友善』活動！」、「謝謝！歡迎來日本，我下次旅行也打算去台灣」、「感謝台灣人民的友善」。

還有不少日本網友歪樓，留言直呼：「台灣的議員好可愛啊」、「她的臉好可愛，簡直無法集中注意力」、「真的好漂亮」、「乍一看，還以為是榮倉奈奈，結果竟然是政治人物，好可愛！」意外掀起熱議，照片至今已有5.9萬讚、近6200次分享。