　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣「正妹議員」林亮君挺日水產紅了！　照片讓網友羞喊卡哇伊

▲▼林亮君力挺日本水產紅了！　一張照讓日本鄉民驚呼好可愛。（圖／翻攝自X／世界モンゴル人連盟）

▲林亮君力挺日本水產，照片傳回日本，讓日本鄉民直呼好可愛。（圖／翻攝自X／世界モンゴル人連盟）

記者柯沛辰／綜合報導

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事，日本有事」，引發中國不滿，陸續祭出暫停日本水產進口、赴日旅遊禁令等一系列報復措施。繼總統賴清德及不少政治人物在社群大啖日本海產力挺，民進黨台北市議員林亮君宣傳日本海產的照片也在日本爆紅，讓當地網友直呼「好可愛！」

關注蒙古人遭迫害的日本組織「世界蒙古人聯盟」24日在X發文，分享林亮君近期到超市購買日本水產的影片。照片中可見，林與冷藏架上的日本直送壽司合影，一旁還有一張寫著「台日友好」與Q版賴總統的特價宣傳單，讓小編不禁吐槽：「台灣的年輕議員在推廣日本海鮮，日本的年長議員們卻在議會睡覺。」

貼文一出，引發日本網友熱議，許多人紛紛留言：「日台友好」、「感謝台灣的議員們，一定會報答你們的恩情」、「希望日本超市也能進行『日台友善』活動！」、「謝謝！歡迎來日本，我下次旅行也打算去台灣」、「感謝台灣人民的友善」。

還有不少日本網友歪樓，留言直呼：「台灣的議員好可愛啊」、「她的臉好可愛，簡直無法集中注意力」、「真的好漂亮」、「乍一看，還以為是榮倉奈奈，結果竟然是政治人物，好可愛！」意外掀起熱議，照片至今已有5.9萬讚、近6200次分享。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學長「拖行剪髮」學妹！教育局公文看傻眼　施暴者家長13字網炸
大谷翔平揭打WBC原因　報到時程未定
知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉
樂天女神爆遭經紀人長期性騷！　求助身心科
館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光
快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多
輝達跌近3%！美股大漲664點　台積電ADR平盤
傳Google賣晶片「一度跌6％」　輝達反發文恭喜：但我領先

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

台灣「正妹議員」挺日水產紅了！　網友羞喊卡哇伊

沈伯洋、吳怡農誰選台北市長　楊智伃：他至少3勝

網傳謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　事實查核中心曝真相

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

高雄海霸王驚悚畫面曝！堆高機連人帶車4樓墜落...司機活活摔死

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

台灣「正妹議員」挺日水產紅了！　網友羞喊卡哇伊

沈伯洋、吳怡農誰選台北市長　楊智伃：他至少3勝

網傳謝長廷拿「百萬珠寶」賄賂高市早苗　事實查核中心曝真相

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

陳佩琪回應兩個太陽說！曝柯家超感激黃國昌　「沒他黨早就垮了」

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

院版財劃法遭杯葛！賴瑞隆批柯志恩欺負高雄：中央封殺法案 地方阻擾預算，拖累城市發展

大谷翔平WBC定位？二刀流仍是問號　準備多套方案待道奇拍板

川普、習近平明年可能見4次　美財長重申「對台政策不變」

冬天去東京「絕對別穿發熱衣」　歐陽靖：更該注意乾燥

廉世彬恐慌症發作！　隻身在台打拚卻遭鹹豬手「身心極大折磨」

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

37萬肖想翻轉2.2億土地！　台中律師讓77位地主坐不住了

美政府關門延遲公布　9月零售市場報告出爐「冷颼颼」

大谷翔平報到時程未定　親揭願打WBC原因「一直想再為日本出戰」

租金補貼3步驟！　2寶家庭年省近10萬

韓元狂貶壓力飆升！　連「飛東南亞」都爆預算

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

政治熱門新聞

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

網傳謝長廷賄賂高市早苗　查核中心：假訊息

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

陳佩琪回應兩個太陽說　「沒他黨早就垮了」

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

最新民調輸謝龍介　林俊憲哭笑不得：奇怪民調、我會輸給他？

黃國昌率團拜會日華懇　古屋圭司邀入高市早苗辦公室

蘇巧慧：我不斷為新北市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

王義川嗆「我就是台灣國立委」　粉專酸：宣誓就職時怎不敢喊

林亮君力挺日本水產紅了！一張照讓日網驚呼可愛

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

反擊王鴻薇、牛煦庭　王義川：我就是台灣國立委有什麼問題？

更多熱門

相關新聞

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已正式認定「職場不法侵害成立」。然而，陳不僅毫無歉意，竟濫用其身為母公司董事（國票金控）之職權，要求將本案提報審計委員會企圖重啟調查，欲透過對職場霸凌沒有規範的證交法令推翻勞動法規認定的霸凌事實，形同對受害者二度傷害。

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

吃飯談政治突被揍　議員怒：這是什麼城市？

吃飯談政治突被揍　議員怒：這是什麼城市？

藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

關鍵字：

林亮君

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

快訊／賴清德投書宣布：台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面