巴西前總統政變定讞　最高法院判刑27年

▲巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據法院文件，巴西最高法院今日裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉及2022年政變，需開始執行27年零3個月的刑期。最高法院也正式宣布，針對此案的所有上訴已被駁回，罪名成立的判決生效。波索納洛目前已被關押於巴西利亞的聯邦警察總部。

巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）率先下令，要求將波索納洛轉至警察總部服刑。事實上，自22日起，這名前總統便因涉嫌破壞腳踝監控器而被拘留。波索納洛的政變計畫始於2022年總統選舉後，其在選戰中不敵左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。法院9月時已對此案作出判決，莫瑞斯為四人決策小組的其中一員，該小組的集體批准仍是必要程序。

本月稍早，最高法院駁回了波索納洛提出的上訴，並結束了所有法律程序，宣告判決生效。對此，波索納洛的律師維拉迪（Celso Vilardi）向《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）表示，法院結案過於倉促，應給予更多上訴的機會。波索納洛律師團隊將於明日參加羈押審訊，但目前未回應媒體的置評請求。

據悉，波索納洛在被拘留前，因涉嫌要求美國前總統川普（Donald Trump）介入其案件，已在巴西利亞被居家軟禁超過百日。他在23日的審訊中否認有意逃逸，並聲稱自己因服用抗癲癇藥物產生幻覺，誤以為腳踝監控器帶有追蹤功能，因此才破壞監控器。