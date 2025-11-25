閣樓挖出「超人第1期」首刷漫畫　2.8億天價成交破紀錄

▲超人第一期漫畫拍出912萬美元天價。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州三個兄弟整理母親遺物時，意外發現1939年出版的《超人》第一期（Superman #1）初版漫畫，本月在德州拍賣會以912萬美元（約新台幣2.8億元）天價成交，刷新全球最貴漫畫紀錄。

《美聯社》報導，三兄弟的母親生前曾提及家中收藏珍貴漫畫，但直到他們去年準備出售房屋、整理遺物時才意外尋獲。這本《超人》第一期藏於舊金山住宅閣樓的紙箱內，被層層發黃報紙、灰塵及蜘蛛網覆蓋，旁邊還有另外幾本稀有漫畫，都是母親與其手足在二戰前夕收藏的。

專家透過內頁小廣告確認這是首刷50萬本之一的真品。儘管漫畫書未獲任何特別保護，但在北加州的涼爽氣候下狀況良好，書脊堅固、色彩鮮豔、邊角銳利，被收藏評級公司CGC評為9.0高分，意味著只有輕微磨損與老化跡象。

德州海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）漫畫部副總裁朗艾倫（Lon Allen）預期，《超人》第一期全球僅存不到500本，而超人作為第一個進入大眾流行文化的超級英雄，作品收藏價值更高，「它就這樣放在閣樓內的一個箱子裡，隨時可能被丟掉或毀損。」

三兄弟年齡約為50至60多歲，他們不願透露身分，但其中一人表示，「這不只是舊書和墨水的故事，也絕不僅僅是收藏品，而是記憶、家庭及過去，以意想不到方式回到我們身邊的證明。」