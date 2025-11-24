乳液、洗髮精都中標！　中國知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」

▲知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣州近期公布最新化妝品抽檢結果，多款兒童專用產品被驗出菌落總數超標，其中熱門品牌「兔頭媽媽」亦名列不合格名單，再度引發家長對孩童洗護產品安全性的高度關注。

據《央視新聞》報導，廣州市市場監督管理局發布2024年度化妝品專項抽檢通告，共抽測2066批次樣品，涵蓋日常洗護、防曬、牙膏等9大品類，其中126批為嬰童與青少年用產品。結果顯示，共有2批次不符合規定，包括「倍膳健兒童凡士林茶籽油倍潤潤膚乳」及「兔頭媽媽兒童蠶絲潤護洗髮水」，其菌落總數分別超出中國國家限值（≤500CFU/g）達820倍與48倍。

▲遭點名的產品。（圖／翻攝自微博）

若菌落數大幅超標，恐導致孩童皮膚紅腫、發炎甚至感染。值得注意的是，兔頭媽媽表示該批次產品屬非按壓泵版本，且全部並未出庫流入市場。

通告也顯示，儘管兒童化妝品抽檢合格率達98.4％，但部分產品菌落總數嚴重超標的問題仍反映企業在衛生與品控上的漏洞。為提升整體安全水準，中國食品藥品檢定研究院已於9月發布《眼部化妝品、口唇化妝品和兒童化妝品中菌落總數限值》徵求意見稿，計畫將限值由現行的≤500CFU/g收緊至≤100CFU/g，與歐美、日、俄等地標準接軌。中檢院對5千餘批次產品檢測後發現，超過98％樣品可達到新限值，意味市場大多數企業具備更高標準的安全生產能力。

▲遭點名的產品。（圖／翻攝自微博）

業界人士指出，新限值若正式落地，短期內將淘汰品控薄弱的企業，推動產業加速洗牌；長期則有望促使市場從「行銷競爭」回到「品質與安全競爭」，改善兒童化妝品整體環境。專家提醒，菌落污染可能造成皮膚刺激、過敏與感染，因此更嚴格的監管將強化兒童使用安全，也有助消費者建立信任感。

專家最後強調，隨著監管升級，企業需強化生產環境與品控流程，包括原料潔淨度、灌裝環境、包材潔淨與保存條件等，確保產品長期穩定、低污染，「安全」才應成為兒童化妝品最核心的競爭力。