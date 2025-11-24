　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

乳液、洗髮精都中標！　中國知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」

▲知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」。（示意圖／翻攝自微博）

▲知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣州近期公布最新化妝品抽檢結果，多款兒童專用產品被驗出菌落總數超標，其中熱門品牌「兔頭媽媽」亦名列不合格名單，再度引發家長對孩童洗護產品安全性的高度關注。

據《央視新聞》報導，廣州市市場監督管理局發布2024年度化妝品專項抽檢通告，共抽測2066批次樣品，涵蓋日常洗護、防曬、牙膏等9大品類，其中126批為嬰童與青少年用產品。結果顯示，共有2批次不符合規定，包括「倍膳健兒童凡士林茶籽油倍潤潤膚乳」及「兔頭媽媽兒童蠶絲潤護洗髮水」，其菌落總數分別超出中國國家限值（≤500CFU/g）達820倍與48倍。

▲▼陸知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」。（圖／翻攝自微博）

▲遭點名的產品。（圖／翻攝自微博）

若菌落數大幅超標，恐導致孩童皮膚紅腫、發炎甚至感染。值得注意的是，兔頭媽媽表示該批次產品屬非按壓泵版本，且全部並未出庫流入市場。

通告也顯示，儘管兒童化妝品抽檢合格率達98.4％，但部分產品菌落總數嚴重超標的問題仍反映企業在衛生與品控上的漏洞。為提升整體安全水準，中國食品藥品檢定研究院已於9月發布《眼部化妝品、口唇化妝品和兒童化妝品中菌落總數限值》徵求意見稿，計畫將限值由現行的≤500CFU/g收緊至≤100CFU/g，與歐美、日、俄等地標準接軌。中檢院對5千餘批次產品檢測後發現，超過98％樣品可達到新限值，意味市場大多數企業具備更高標準的安全生產能力。

▲▼陸知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」。（圖／翻攝自微博）

▲遭點名的產品。（圖／翻攝自微博）

業界人士指出，新限值若正式落地，短期內將淘汰品控薄弱的企業，推動產業加速洗牌；長期則有望促使市場從「行銷競爭」回到「品質與安全競爭」，改善兒童化妝品整體環境。專家提醒，菌落污染可能造成皮膚刺激、過敏與感染，因此更嚴格的監管將強化兒童使用安全，也有助消費者建立信任感。

專家最後強調，隨著監管升級，企業需強化生產環境與品控流程，包括原料潔淨度、灌裝環境、包材潔淨與保存條件等，確保產品長期穩定、低污染，「安全」才應成為兒童化妝品最核心的競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

退貨率高達75%！「防退貨巨型吊牌」成網拍最後防線…竟遭破解

日本要對話請回答！ 陸：台灣問題「一貫立場」具體內容到底是什麼？

乳液、洗髮精都中標！　中國知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」

與那國島部署防空飛彈　陸外交部：這動向極其危險

陸A流南北流竄「進入感染上升期」　5至14歲陽性率遠高於其餘組合

中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.6％

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送　擅權妄為「失守廉潔底線」

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

退貨率高達75%！「防退貨巨型吊牌」成網拍最後防線…竟遭破解

日本要對話請回答！ 陸：台灣問題「一貫立場」具體內容到底是什麼？

乳液、洗髮精都中標！　中國知名母嬰品牌被檢出「菌落超標48倍」

與那國島部署防空飛彈　陸外交部：這動向極其危險

陸A流南北流竄「進入感染上升期」　5至14歲陽性率遠高於其餘組合

中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.6％

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送　擅權妄為「失守廉潔底線」

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

恢復陸生來臺此其時矣

原訂今年備孕…曾智希求子確定卡關！　陳志強「親口證實」曝原因

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

嘉義民雄發放2000元紓困金　重陽敬老禮金也加碼至千元

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

執行署嘉義分署攜手社福　助欠稅生活困頓外籍男度難關

偶像張育成！楊恩宥單場跑出雙響砲　自由連闖兩關首度晉4強

台新新光金投信子公司完成合併　台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

挑戰亞洲技能競賽　桃竹苗分署培訓16歲卑南族少女拚漆作金牌

【伍佰跳TWICE？！】不遞麥改遞試喝杯　還大跳TT超違和XD

大陸熱門新聞

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

噁！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」

中國飛日本12條航線已全數取消航班 下週取消率單日最高21.6％

與那國島部署防空飛彈 陸外交部：這動向極其危險

地點藏玄機　大陸將在北洋艦隊誕生地實彈射擊

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

香港餵鴿子被罰2萬元　陸女：內地可隨意餵

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

國際品牌退出中國！黛安芬下月全面撤櫃

女旅客裙子藏229條活魚想闖海關

自稱將軍騙女友　他制服太假被抓進警局

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚 釣起白色布包打開竟是108發槍彈

更多熱門

相關新聞

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！李宗霖：市府要嚴抓

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！李宗霖：市府要嚴抓

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋風暴接連爆發，引發民眾食安恐慌，台南市議員李宗霖24日在市政總質詢中直言，市府必須「查得更嚴、說得更清楚」，不能讓市民在資訊不透明下承擔風險。

化妝品驗出致癌蘇丹紅　第二批檢驗明天有結果

化妝品驗出致癌蘇丹紅　第二批檢驗明天有結果

國際知名品牌唇蜜含小米椒提取物「辣辣的」 陸客服回應：豐唇作用

國際知名品牌唇蜜含小米椒提取物「辣辣的」 陸客服回應：豐唇作用

涼感噴霧作用原理曝！醫示警3種人不適合

涼感噴霧作用原理曝！醫示警3種人不適合

遭查辦東北雨姐、三隻羊又被陸官方點名

遭查辦東北雨姐、三隻羊又被陸官方點名

關鍵字：

化妝品菌落超標母嬰用品市場監管

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面