社會 社會焦點 保障人權

台南小美軍沙灘20犬包圍！女遊客驚魂　動保處：今年已捕107隻

▲小美軍沙灘近期傳出遊客遭成群流浪犬追逐，民眾直呼「太可怕」。（記者林東良翻攝，下同）

▲小美軍沙灘近期傳出遊客遭成群流浪犬追逐，民眾直呼「太可怕」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南區黃金海岸一帶的小美軍沙灘，近日被民眾爆出「多達20隻流浪犬成群包圍遊客」，引起網路熱議，不少在地人更直喊不敢靠近，擔心遊憩安全亮紅燈。

一名女子日前到沙灘賞夕陽，才踏上沙地就看到大批犬群湧來，嚇得心臟狂跳、當場愣住，所幸並未受傷，但直呼「真的快嚇死」。

▲小美軍沙灘近期傳出遊客遭成群流浪犬追逐，民眾直呼「太可怕」。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，該區長期有流浪犬聚集，約15隻以上，犬隻不怕生，經常對路過遊客狂吠、追趕，衝擊觀光區域安全。現場雖有誘捕籠，但被發現呈現門蓋上狀態，加上犬隻身上未裝設「防追桿」，也讓民眾疑惑管理機制是否有效。

台南市動保處表示，南區鯤鯓里（含小美軍沙灘）早已列為犬隻管理的重點熱點，目前採用多元方式同步進行，包括：誘捕籠誘捕、人力圍捕、公私部門合作設圍籬捕捉及獸醫師支援麻醉槍管制犬隻。今年已於該區捕捉 107隻未絕育及問題遊蕩犬，後續仍會持續加強控管。

▲小美軍沙灘近期傳出遊客遭成群流浪犬追逐，民眾直呼「太可怕」。（記者林東良翻攝，下同）

▲動保處在鯤鯓里加強誘捕、圍捕，今年已捕捉107隻未絕育及問題犬。

動保處指出，於海灘防風林發現餵養痕跡，目前正釐清土地管理單位並請其加強巡查。至於誘捕籠門關上，可能是餵養者動手、或受到強風吹動，後續也會加密巡查避免干擾誘捕作業。

▲小美軍沙灘近期傳出遊客遭成群流浪犬追逐，民眾直呼「太可怕」。（記者林東良翻攝，下同）

動保處強調，針對觀光區域內捕捉到的問題犬，只要民眾指認曾造成傷害，將依規定 移置處理、不回置原地，以確保民眾在海岸遊憩時的人身安全。市府提醒民眾，若在海邊遇到犬群，務必保持冷靜、不挑釁、不奔跑，並可立即通報1999或動保處反映狀況，以利團隊派員處理。

▲小美軍沙灘近期傳出遊客遭成群流浪犬追逐，民眾直呼「太可怕」。（記者林東良翻攝，下同）

▲海灘防風林多次發現餵養痕跡，動保處將追查並強化巡查維護遊憩安全。

小美軍沙灘夕陽美景曾是不少台南人散步打卡的祕境，但在犬群問題仍未完全緩解前，市府列管力道將持續加強，希望逐步恢復當地安全、友善的觀光環境。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

