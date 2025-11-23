網酸「綠委商務艙vs黃國昌自由座罰站」　前立委打臉曝原因：忘記買票

▲民進黨立委許智傑PO出與同黨高雄屏東立委李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵的合影。（圖／翻攝自Threads／@leer0105）

記者詹詠淇／台北報導

社群平台Threads近期瘋傳民進黨立委許智傑等搭乘高鐵商務艙的照片對比民眾黨主席黃國昌自由座罰站照稱「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」。該貼文也釣出前立委陳柏惟回應，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。

民進黨立委許智傑21日在社群平台Threads貼出張與立委李柏毅、黃捷、徐富癸搭乘高鐵同一排的照片，「好巧！高雄屏東委員坐一排，表決完馬上衝高鐵回去跑行程，大家一起加油」。

貼文一發，有網友比對民眾黨主席黃國昌站在高鐵上的照片酸，「跟著民進黨就有商務艙坐了，黨真偉大」、「高鐵車廂開箱，自由座 vs 商務車廂，平平都是立委，辦卡真的要辦對張」。

▲民眾黨主席黃國昌搭高鐵自由座。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

不過，該貼文也釣出前立委陳柏惟回應，「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題。」

也有前立委助理留言說明，「台灣立委的通勤費『只能』報銷商務艙」，讓立委只坐商務艙是為了保障他們以及一般乘客安全，那些硬要去站著的，不是沒有早點買票、就是要拍照作秀。就算忘了買票，打個電話給立院聯絡對口還是能安排，「除非你真的要坐哪一班擠不出位置，這不是耍官威理由前面講過了，所以如果有位子又硬要站就更顯現他的無恥」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡當時PO出黃國昌「罰站」照時指出，考察完新竹棒球場，上午11時56分搭車前往高鐵的路上， 黃國昌突然問她，「我們買幾分的票？」她回應，12時57分，黃國昌抬頭看了時間後喃喃自語，「那可能可以趕到前1班」，她查時刻表發現是12時25分。12時20分大客車靠站，他們開始奔跑，從站外衝到票口1.5分鐘，再上一層到月台約1.5分鐘，12時23分進車廂，自由座已滿但真的來得及，到桃園就有空位。