3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

年底手機買氣暴增　暢銷機王「前五名蘋果霸榜」

記者蘇晟彥／綜合報導

根據市調機構最新數據顯示，台灣智慧手機市場2025年10月整體銷售量突破56.5萬台，較上月增加17%，而在高單價旗艦機的帶動下，總銷售額更是勁揚近三成，反映第四季消費旺季與新品效應同步發酵。傑昇通信分析，這波成長動能主要來自蘋果新機供貨趨穩、安卓旗艦機型回歸，以及實體通路在周年慶、雙11暖身等促銷加持；不僅全台最熱銷的手機毫無懸念由iPhone 17 Pro（256GB）奪下，穩坐全台最賣安卓手機寶座的仍是三星Galaxy A56（12GB/256GB），而上月跌出榜外的安卓旗艦機三星Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）本月強勢回歸。

▼10月手機銷量出爐，iPhone 17奪下最熱銷寶座。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼iPhone,iPhone17,iPhonAir,iPhone17Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

傑昇通信觀察，iPhone 17系列不僅在10月智慧手機熱銷榜中，以壓倒性優勢強佔10席，包含蟬聯冠軍的iPhone 17 Pro（256GB）在內，直接包辦排行榜前五名。隨著供應鏈產能全開，iPhone 17系列及iPhone Air的銷量平均成長超過五成，顯示新機上市後的熱度並未減弱；而最具指標性的是iPhone 17 Pro（512GB），硬生生將長期盤據前五名的安卓熱銷神機Galaxy A56擠下，順勢站上第五名。由此可知，台灣消費者在換機選擇上，仍以旗艦機為優先，且對大容量版本的接受度極高，並未受到通膨因素影響。

本月榜單更出現台灣手機銷售史上首見的大容量革命。過去鮮少進入熱銷榜的超大容量規格，本月紛紛殺入前段班，包括首次進榜的標準版iPhone 17（512GB），以及頂規的iPhone 17 Pro Max（1TB）。特別是iPhone 17（512GB），一進榜就空降第九名，單機銷量較上月暴增2.6倍，成為本月成長幅度最驚人的黑馬；iPhone 17 Pro Max（1TB）的單機銷量也有51%的增幅。傑昇通信表示，這可看出消費者對儲存空間的依賴程度，隨著AI應用、4K 錄影及高畫質手遊的普及，256GB逐漸被視為基礎門檻，512GB、1TB正成為重度使用者的新常態。

相較之下，榜上僅存的iPhone 16（128GB）排名從第九名滑落至第十五名，單機銷量也較上月衰退24%，傑昇通信指出，在買新不買舊及新機持續回補貨量的壓力下，消費者自然更傾向直接升級到iPhone 17系列，使前代機型正加速進入清庫存的尾聲。

面對蘋果的強勢碾壓，傑昇通信發現，非蘋陣營在10月展現極強的韌性，尤其是三星新推出的輕旗艦Galaxy S25 FE表現亮眼，單機銷量成長近2倍，是安卓陣營成長最快的機型，成為本月安卓生力軍之最，帶動高階中價帶明顯起色；而先前被iPhone 17上市擠壓，跌落榜外的安卓旗艦Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB），本月以銷量成長26%的成績重回第17名，證明在頂級旗艦市場需求並未消失，只是受新iPhone短期排擠。雖然Galaxy A56排名下滑至第六，但依然是預算型買家的首選，穩守安卓銷量冠軍的防線。

在中階與入門市場方面，OPPO與vivo依然各佔兩席。入門款的OPPO A5 Pro（6GB/128GB）與vivo Y29s（6GB/128GB）雖然受到大盤磁吸效應影響，銷量微幅下滑約6%，但憑藉著親民價格與電信資費綁約優勢，依然穩守在榜單前十名內；值得一提的是，中高階機型vivo V60（12GB/256GB）與OPPO Reno14（12GB/256GB）排名雙雙逆勢上升至第13、14名，傑昇通信認為，這兩款手機在萬元出頭的價格帶，提供接近旗艦的設計質感與人像拍攝功能，精準切中不想負擔旗艦機高價、但又追求輕奢感的消費族群，成功在蘋果與三星的夾縫中殺出血路。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

