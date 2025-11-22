　
國際

「肉償抵餐」台灣網美更新限動！　友曝過往：談到前男友就驚恐

記者葉國吏／綜合報導　

美國紐約布魯克林近日出現一名「連環吃霸王餐」的華裔網紅Pei Chung，因被爆料「肉償抵餐費」的行徑引起討論，如今還有號稱認識Pei Chung的人出面提及Pei Chung的過往，透露Pei Chung只要提到前男友就會驚恐無比。Pei Chung被爆料吃霸王餐後，今天在IG更新限時動態。

▲▼Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung，下同）

據了解，Pei Chung曾是台灣藝文圈及紐約華人社交圈的活躍人物。2021年，她常參加古典音樂會以及曼哈頓的夜生活派對，社交圈中的朋友形容她知書達禮、談吐優雅，並且在聚會時總是支付自己的帳單。直到2021年底，她突然向身邊人透露遭到前男友跟蹤，情緒變得不穩定，還請朋友假扮男友幫助她擺脫困境。隨後，她的行為開始逐漸失控，斷絕聯繫並刪除好友，令熟識她的人感到困惑。

▲▼台灣網美Pei Chung「肉償抵餐」後更新限動。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲▼台灣網美Pei Chung「肉償抵餐」後更新限動。

▲▼台灣網美Pei Chung「肉償抵餐」後更新限動。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

另外有餐廳服務生透露，當Pei Chung走進店內時，店長一眼就認出她的身份，當場提醒若沒有留下付款方式，就不能將食物打包帶走，但Pei Chung只是笑了笑完全不理會，獨自坐在角落5小時不走。「肉償抵餐」事件爆發後，Pei Chung一直沒有做回應，今天也在IG貼出現時動態，但內容只是顯示她的穿搭，對於霸王餐事件仍無回應。

11/19 全台詐欺最新數據

關鍵字：

Pei Chung

