差42歲爺孫戀！61歲富商「高調娶19歲新娘」　大排場送豪車

▲ 61歲富商與19歲新娘結婚。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼中爪哇省一對年齡相差42歲的新人近日舉行婚禮，61歲家具企業家哈吉杜里（Haji Duri）迎娶僅19歲的新娘娜比拉（Nabila），在當地社群平台引發熱議。

綜合TribunNews等當地媒體，婚禮影片最初由一名TikTok用戶分享，他發文寫道，「19歲女孩被61歲男人求婚的美好」，並強調「愛情不分年齡」。影片中娜比拉身穿白色禮服、頭戴以茉莉花裝飾的簡約頭巾，在兩名穿著粉紅色服裝的伴娘陪同下進場。

新郎哈吉杜里來自傑帕拉（Jepara），經營家具業累積雄厚財力。而婚禮當天最引人注目的是，一輛卡其色Honda HR-V休旅車在車隊護送之下，被以拖車運送至會場，車身以彩帶裝飾，作為新婚賀禮。

兩人多達42歲的年齡差距在網路掀起討論，有網友推測新娘可能曾被同齡相近的情人傷害，也有人認為選擇經濟穩定的對象是明智決定。但仍有不少網友給予祝福，認為只要雙方滿意就是喜事一樁。