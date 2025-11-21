「便當店爆紅」業績漲3倍！館長曝排隊人潮　感動：謝謝大家信任我

▲館長便當店爆紅。（圖／翻攝自館長FB）



記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢遭員工「毀滅式爆料」，元老級員工李慶元抱怨，館長便當店「豬肉堅持用溫體、食材用最頂，遵守勞基法」，導致便當店經營困難，網友直呼爆料根本是「幫宣傳」。館長透露，爆料之後便當店業績蒸蒸日上，成長了3倍，感謝大家支持，「感謝大家願意信任我。」

館長在臉書發文，便當店遭到爆料後業績成長3倍，至今仍人潮滿滿，店外有許多民眾排隊等待購買，看到這畫面感動直呼「感謝大家願意信任我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名實況主丁特（本名薛弘偉）日前也在Threads發文，下午3點是用餐的離峰時段，點TRUE飯外送，等了1小時才收到便當，怎料社區內居然同時有3戶人家都有點，「外送員還叫我確認清楚再拿，因為他車上還有一份，這生意到底是多好？」

▲民眾排隊買便當。（圖／翻攝自館長臉書）



有網友在PTT發文，昨（20）下午1時30分抵達現場時，約有20人在排隊，原本打算點招牌「脆皮燒肉」，但已經賣完了，「巨無霸雞腿」也同樣售完，最後只好點炸蝦。由於便當只能外帶，不提供內用，於是到附近超商享用，有趣的是，超商座位區剛好也有兩位客人正在享用館長便當。

貼文曝光，網友紛紛表示，「便當店再賺，也撐不起給大師那些人的薪水吧兄」、「賺飽才有辦法養下屬」、「台灣人一窩蜂，一個月後再看看」「大師兄這波操作太神」、「所以主要痛點是他缺一個認證，之前他自吹什麼用料跟對員工好，大家都不信啊」、「大師兄是不是為了館長故意犧牲小我」。不過也有網友希望便當店換地點，「該換好一點的店面啦，那爛地點到底為難誰」、「那個位置還是不行啦，有夠偏」。