記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

▲台股重挫示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股回檔，台股記憶體族群帶量下殺，華邦電（2344）開盤半小時灌逾8萬張成交量觸及跌停價52.2元，千金股群聯（8299）同摜至跌價1065元，南亞科（2408）跌9.65%至140.5元，逼近跌停，成交量也破9.1萬張，一度成為上市公司成交量最大。

受到AI泡沫化疑慮影響，美日韓記憶體大廠在資本市場遭遇空襲，美光大跌10%、SanDisk殺20%，日系大廠鎧俠跌逾16%、韓廠SK海力士跌近10%，三星電子跌5.2%，股災蔓延至台股，南亞科、群聯、華邦電等類股承接殺盤。

台股開盤半小時，南亞科下跌15元或9.65%，最低報140.5元，由於成交量超過9萬張；由於記憶體晶圓代工力積電（6770）盤中最低跌2.6元或7.38%至32.8元，成交量同樣超過9萬張，與華邦電競當成交王。

華邦電因盤中觸及跌停價52.2元後打開，成交量超過8.5萬張，賣壓沉重成交量位居上市公司排行前3名。

同樣亮燈跌停的千金股群聯殺氣更重，群聯一開盤就摜至跌停價1065元，若昨日進場，今日跌停價賣出，1張現賠11.5萬元。

旺宏成交量超過3.57萬張位居上市公司成交排行第5大，最低來到34.1元，下跌3.45元或9.19%。