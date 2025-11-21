　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

▲台股重挫示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台股重挫示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股回檔，台股記憶體族群帶量下殺，華邦電（2344）開盤半小時灌逾8萬張成交量觸及跌停價52.2元，千金股群聯（8299）同摜至跌價1065元，南亞科（2408）跌9.65%至140.5元，逼近跌停，成交量也破9.1萬張，一度成為上市公司成交量最大。

受到AI泡沫化疑慮影響，美日韓記憶體大廠在資本市場遭遇空襲，美光大跌10%、SanDisk殺20%，日系大廠鎧俠跌逾16%、韓廠SK海力士跌近10%，三星電子跌5.2%，股災蔓延至台股，南亞科、群聯、華邦電等類股承接殺盤。

台股開盤半小時，南亞科下跌15元或9.65%，最低報140.5元，由於成交量超過9萬張；由於記憶體晶圓代工力積電（6770）盤中最低跌2.6元或7.38%至32.8元，成交量同樣超過9萬張，與華邦電競當成交王。

華邦電因盤中觸及跌停價52.2元後打開，成交量超過8.5萬張，賣壓沉重成交量位居上市公司排行前3名。

同樣亮燈跌停的千金股群聯殺氣更重，群聯一開盤就摜至跌停價1065元，若昨日進場，今日跌停價賣出，1張現賠11.5萬元。

旺宏成交量超過3.57萬張位居上市公司成交排行第5大，最低來到34.1元，下跌3.45元或9.19%。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

兆元ETF聽牌中！　0050規模衝破9千億

兆元ETF聽牌中！　0050規模衝破9千億

輝達財報亮眼破除AI泡沫疑慮，元大台灣50（0050）自10月15日創下8000億新高後，在買氣與台股反彈雙重推升力道下，今（20）日規模再突破9000億，經理費率來到新低的0.096%，今年內規模可望挑戰1兆以上，經理費持續朝0.05%下降。

快訊／台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％

快訊／台指期開盤漲逾700點　台積電期貨漲破4％

外資趁台期指結算再砍257億元　富邦金被提款近4萬張居賣超王

外資趁台期指結算再砍257億元　富邦金被提款近4萬張居賣超王

首檔台股科技主動式ETF問世　00992A預計12／8開募

首檔台股科技主動式ETF問世　00992A預計12／8開募

記憶體4利空大亂鬥！力積電爆33萬張量漲7%後收斂　商丞摜跌停

記憶體4利空大亂鬥！力積電爆33萬張量漲7%後收斂　商丞摜跌停

