生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逾千名舞者齊聚開跳！SYM熱血力挺總統盃街舞大賽　鼓勵世代「敢與眾不同」

▲▼（業配）SYM_2025總統盃街舞大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲2025 總統盃街舞大賽決賽16日在凱達格蘭大道熱力登場，逾千名舞者共襄盛舉。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

消費中心／綜合報導

「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽16日在凱達格蘭大道登場，逾千名舞者齊聚一堂，熱力開跳，從All Style排舞、All Style Battle到霹靂舞，隨著強勁的音樂節拍，各組選手輪番秀出高超舞技，引爆全場氣氛沸騰，觀眾席不時響起尖叫與歡呼。這場規模空前的全國性賽事，不僅吸引大批街舞愛好者參與，更是首次將舞臺設置在總統府前，象徵街舞從街頭邁向主流，舞出全民運動的新篇章。活動同時獲得企業力量的加持，其中，長期支持街舞文化的SYM熱血響應，現場也展示兩款個性帥車，一起點燃街頭的節奏、速度與風格。

這場由運動部主辦的全國級街舞大賽，除了開放菁英組、入門組等報名參加，向不同年齡層敞開大門，打造全民共舞的街舞平台，更祭出高額總獎金，邀請國內多位知名舞蹈推廣者與街舞前輩，以及來自馬來西亞、日本、韓國、俄羅斯、葡萄牙等國際頂尖霹靂舞選手與奧運教練擔任評審，比賽展現出高規格的專業水準與國際視野。而在歷經全台四區無數場複賽對決後，最終在凱道迎來決戰，在震耳欲聾的音樂與律動中，無論是校園高手、職人舞團或潛力新秀，各自以最直接的肢體語言互相較勁，用最純粹的創意回應觀眾期待，一次呈現台灣街舞文化的厚度與爆發力。

▲▼（業配）SYM_2025總統盃街舞大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼這場規模空前的全國性賽事，吸引大批街舞愛好者參與。

▲▼（業配）SYM_2025總統盃街舞大賽。（圖／記者周宸亘攝）

街舞文化傳達勇於突破、追求自我的精神，與SYM品牌理念不謀而合。近年來，SYM持續創新、創造市場佳績，如同舞者們追求進步、完美的態度，並將其轉化為積極投入長期贊助街舞活動的力量，陪著街舞社團、新生代舞者共同成長，鼓勵「敢與眾不同」的態度，支持街舞愛好者勇於追求夢想，期望有更多年輕人在熱愛的領域中逐夢踏實，堅持不斷地嘗試與付出。此次作為總統盃全民運動街舞大賽贊助單位之一，不只是站在潮流舞台的一側，更用行動和大家一起把街頭精神騎進生活，不管是跟著舞蹈節奏的落地，或是在城市中極速騎行，都是一種「態度，是騎出來的」自我風格展現。

▲▼（業配）SYM_2025總統盃街舞大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲CLBCU以百搭車色與貼心功能，擄獲大量女性騎士芳心，是風格車第一指名購買。

「不只要在舞台上釋放能量，也要當城市裡最熱血的騎士！」為呼應街舞賽事中舞者追求的競技極限與個人風格，SYM於現場展示了兩款極具市場代表性的主力車款CLBCU與JET SL+ SuperC，以各自鮮明的形象和年輕世代進行對話。其中，CLBCU主打百搭車色搭配靈動有型的外觀，以及94kg輕量化車身、低座高、超省油EnMIS引擎、22.5L大車廂與旋轉後照鏡等貼心細節，擄獲大量女性芳心，不僅是風格車第一指名購買，更奪下2024年女性風格車款銷售冠軍。

考量年輕世代對風格與實用的雙重需求，CLBCU導入兩項新升級「全新防跳脫掛勾」和「LED晶透尾燈」，讓外出購物或通勤更安心，遇到路面顛簸也能牢牢固定物品，同時提升夜間辨識度，保障夜間騎乘的安全性。在風格上，以時下流行的穿搭色系延伸，新增「粉色-水光粉」與「棕色-摩卡棕」兩款時尚車色，搭配SYM獨家烤漆技術，使車身依光線呈現多變的迷人色澤，讓騎士出門有型，輕鬆展現個人魅力，也因此吸引許多年輕女性駐足試乘。▲▼（業配）SYM_2025總統盃街舞大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲2025年CLBCU貼心升級「全新防跳脫掛勾」、「LED晶透尾燈」兩大功能細節。

▲▼（業配）SYM_2025總統盃街舞大賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲賽車動力下放，SYM JET SL/SL+ SuperC改款上市，性能再「競化」。

另一台性能派代表的JET SL/SL+ SuperC，可說是將賽道榮耀直接搬到了街頭，為活動增添更強烈的速度氣場。作為長年叱吒賽道、賽事選手的首選車款，JET車系憑藉卓越的操控性與強悍的性能爆發力，在過去十年參賽歷程中，累積146座冠軍、創下多項最速紀錄，穩坐「賽道之王」寶座，賽車科技動力也「下放」到市售版本，使全新改款的JET SL/SL+ SuperC再進化，性能大幅升級。

JET SL/SL+ SuperC除了擁有同級最短軸距的靈活優勢，搭載新一代高壓縮比水冷引擎搭配雙路徑水泵設計，確保高效冷卻效率，並結合ZRSG 3.0競能電驅系統帶來更敏捷的起步反應，在0-100m加速表現從7.5秒進步至7.2秒，搭配 BOSCH 10 ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡防滑系統，讓騎士安穩煞停，避免惡劣路況造成打滑，在速度與安全達到完美平衡；此外，以SYM廠隊賽車彩繪元素為靈感設計的「連冠十周年特式版」，霸氣的視覺張力讓這台車成為受矚目焦點。

為拉近與民眾的互動，SYM在現場規劃小型展示活動，可零距離體驗兩款車型的設計與性能，不管是JET SL/SL+ SuperC以競馭動的一騎入魂，或是玩出屬於自己百變生活節奏的CLBCU，只要完成賞車並追蹤官方臉書或IG社群帳號，還可領取品牌限量好禮，吸引一波排隊人潮。隨著舞台節奏持續高漲，SYM與舞者們共同點燃了凱道上的速度與風格，將這份熱血態度從舞台延伸至街頭，傳遞給每一位在場的人。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2台人東京街頭遭打到噴血！案情細節曝
高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論
快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過
坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情
2張千萬發票無人領！獎落2縣市　財政部急尋
全台首見！無人機空投違禁品進監獄
快訊／日本福島5縣食品全解禁！衛福部公告廢止管制：即起生效

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

彰化縣福興鄉昨（20）日中午發生一起死亡車禍，一名79歲許姓老翁騎乘機車行經彰鹿路六段與番婆街口時，與一輛正在轉彎的大貨車發生碰撞。許姓老翁雖有配戴安全帽，仍因撞擊力道猛烈倒地，經送醫搶救後不幸宣告不治。詳細肇事原因正由警方進一步調查中。

桃園婦找不到機車報案　結果烏龍一場

桃園婦找不到機車報案　結果烏龍一場

高雄男騎士蛇行撞警車！被逮喊：我腳抽筋

高雄男騎士蛇行撞警車！被逮喊：我腳抽筋

自摔畫面曝！屏東20歲男騎車衝上人行道　噴滾數圈亡

自摔畫面曝！屏東20歲男騎車衝上人行道　噴滾數圈亡

南華大學前車禍！　20歲騎士曝「汽車直接右轉」：我煞不住

南華大學前車禍！　20歲騎士曝「汽車直接右轉」：我煞不住

關鍵字：

2025總統盃全民運動賽事街舞大賽SYMCLBCUJET SL+ SuperC機車

