輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

▲台積電。（圖／路透）
記者葉國吏／綜合報導
AI晶片龍頭輝達(NVDA)周三(19日)公布財報優於市場預期，為AI熱潮注入強心針，科技股群起反攻，台積電ADR（TSM）盤後跳漲超過3%。
輝達上季營收、獲利都優於市場預期，本季營收預測也強勁，執行長黃仁勳表示，市場對 Blackwell 晶片「需求爆表」，一席話凸顯 AI 基建熱潮背後的需求仍強勁。
最新財測強化投資人對 AI 行情的信心，一掃近期因高估值、高槓桿和晶片折舊帶來的疑慮。台積電ADR（TSM）盤後跳漲超過3%。
