桃園推動高快速道路建設　疏解青埔等區塞車規劃「五縱五橫」路網

▲桃園推動高快速道路建設，規劃五縱五橫路網。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政19日於市政會議，聽取交通局「桃園市高快速道路建設進度」專題報告後表示，市府挹注龐大資源推動桃園交通建設，交通局持續與交通部高速公路局保持密切聯繫，掌握各項工程進度與預算執行，市府各相關單位並確實推動相關配套措施，確保工程如期如質完工。

副市長王明鉅指出，中豐交流道未來將匯集來自青埔、平鎮、龍潭及南園二路等多方向車流，且部分動線會有車輛交織情形，請交通局在通車前強化標示、號誌與動線整合，確保行車安全、車流順暢。

交通局長張新福表示，林口、大竹及中豐等多處交流道改善工程正陸續推動，完工後將有效提升桃園對外交通效率。其中中豐交流道採分階段施作，依目前規劃，青埔北上車流仍需迴轉匯入國道1號高架，通車前將加強相關標誌牌面導引，避免駕駛人誤判。另將持續向中央爭取二期工程（南入北出匝道）納入青埔北上匝道配置，完善整體交流道功能。

交通局指出，市府近年與交通部高速公路局共同推動多項新闢與改善工程，包括國1甲西段、國2甲、林口交流道改善、中豐交流道增設、國1幼獅及楊梅交流道改善等。其中，國1中豐交流道已於112年2月動工，預計114年底通車；國1楊梅、幼獅交流道改善自114年9月開工，預計115年年中完工，預期可有效疏解沿線車流，提高運輸效率。

交通局表示，市府已於112年完成全市運輸路網檢討，整合旅次特性、發展區域與重大建設等資料，釐清瓶頸並規劃整體快速道路系統，提出「五縱五橫」路網願景，包含城中、新梅龍、環城西路、國1甲＋桃北、大漢溪兩岸(板龍)等五條快速道路。期盼透過更便捷的高快速道路系統串連市區幹道、產業鏈及生活圈，打造更高效率、宜居宜業的城市交通網絡。