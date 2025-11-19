廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

▲廣島以牡蠣著名。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

廣島縣沿岸地區，接連出現牡蠣「前所未見的大規模死亡」異象，當地業者發現，近日剛拉起的牡蠣都一字排開地「張開殼」，殼中沒有肉，「這種景象真是讓人心裡發毛，幾十年來從沒遇過…」根據水產廳彙整的資料，在瀨戶內海設有養殖場的愛媛縣、香川縣以及兵庫縣等地，也出現牡蠣死亡比例高於往年的受害情形。

廣島縣的養殖牡蠣產量居日本第一，根據縣政府說法，今年有多家養殖業者通報「牡蠣大量死亡」，特別是在吳市音戶大橋及倉橋島東側的漁場，受害情況更加嚴重。日本放送協會（NHK）報導，有業者受訪時苦嘆，18日剛拉起一百根牡蠣鐵絲，往年可取得200公斤以上的剝殼牡蠣，這次卻僅約30公斤，且存活的牡蠣大多變成褐色，無法販賣。

廣島縣水產海洋技術中心認為，是因夏季酷暑使得海水溫度升高，加上降雨稀少導致鹽分濃度提高，最終影響牡蠣發生生理障礙。

廣島牡蠣出現阿大規模死亡異象。（圖／資料照）



對此，日本農林水產大臣鈴木19日上午前往視察東廣島市的養殖現場，並實際拿起死亡的牡蠣殼，當地養殖場通報，案例中約有9成的牡蠣死亡。廣島縣知事湯崎認為，目前的情況可說是「達到災害等級。我認為國家已感受到危機感。」應該要守住「說到廣島就想到牡蠣」這個品牌價值。

在廣島縣接連發生養殖牡蠣死亡的情況下，水產廳彙整資料發現，瀨戶內海設有養殖場的愛媛縣、香川縣及兵庫縣等地，也出現牡蠣死亡比例高於往年的受害情形。各縣將原因歸於海水溫度高、餌料不足、海水含氧量不足等因素。