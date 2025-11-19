台積電帶動外派潮！國人海外工作66.6萬人　赴美13.7萬人創新高

▲國人赴美、赴日工作大增！中國仍是最多人前往工作地區。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

主計總處19日公布最新統計，民國113年國人赴海外工作的總人數達66.6萬人，較去年增加4.5萬人，創下疫情以來新高。其中，赴美工作的國人增至13.7萬人，寫下歷史紀錄。專家分析，這與台積電積極推動海外投資布局密切相關。

主計總處表示，自民國98年至疫情前，國人赴海外工作人數大多呈現增加趨勢，僅在100年及104年因景氣因素略微下滑。108年則達到高峰，總數73.9萬人。隨後受到美中貿易摩擦、科技爭端、供應鏈重組以及疫情限制跨境移動等因素影響，110年人數降至31.9萬人的低點。

隨著疫情影響逐步減弱，111年至113年間赴海外工作的人數持續上升。尤其113年，在國內主要企業加速海外布局之下，赴海外工作的人數再次增加，但仍未回到疫情前的水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，台積電在美國亞利桑那州與日本熊本設廠，亞利桑那州首座晶圓廠於113年底投入量產，日本熊本廠也在同年底啟動量產。除了台積電將員工外派，供應鏈相關企業也可能前往當地設廠，進而推升國人赴海外工作人數。

從地區分布來看，113年國人赴海外工作人數最多的仍是中國大陸（含港澳），達23.1萬人，占比34.7%。譚文玲指出，疫情前台灣民眾赴中國工作人數曾突破40萬人，占比超過六成，但近年因中美貿易戰、科技爭端頻傳，加上中國工資與環保成本上升，台商投資減少，赴中工作人數占比逐步下降。

另一方面，美國成為國人赴海外工作人數快速增長的地區，113年人數達13.7萬人，占比20.5%，創下歷史新高。其他地區方面，東南亞占14.6%，日本與南韓合計占12%，其中赴日韓工作的國人達8萬人，也刷新歷史紀錄。

譚文玲分析，國人赴日韓工作的人數持續增加。以日本為例，受到高齡化問題影響，日本近年對外來人才與投資持開放態度，為國人前往當地工作提供正向推力。