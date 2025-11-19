學勞權也能這麼有趣！北市勞動局勞動影音課程　用社群語言說勞動權益

▲《勞力事調查局》第1集-多元性別真的被接納？職場潛規則大調查！

圖、文／台北市政府勞動局

你以為學習勞動法令一定要抱著厚厚法條、迷失在各種專有名詞裡嗎？臺北市政府勞動局每年精心製播勞動影音課程，量身打造市民勞權百科，讓你跨越工具與知識的限制，在輕鬆氛圍中學習勞動法令、掌握自身權益。

▲《勞力事調查局》第2集-是關心還是騷擾？職場性騷擾大調查！

從「上課型」到「節目型」，勞動影音課程進化史超精彩

勞動局從民國100年起，為提供勞工朋友自我成長與在職進修機會，積極推動勞動教育，製作免費數位學習教材。透過線上課程，讓無法親臨實體課堂的勞工也能突破時空限制，擴大學習管道，落實服務全體勞工的目標。最初課程以講師對鏡頭講授之錄影形式呈現，單堂長達一小時以上，雖能完整傳達法令觀念，但由於勞動法令艱澀、講義內容專業卻複雜，讓許多民眾覺得吃力又難以吸收。

為了讓勞權知識更貼近生活、學習不再是苦差事，隨著社群媒體風潮興起，團隊順勢轉型，以「勞動臺北」Facebook粉絲專頁為平台開啟直播，邀請主持人與來賓對談、即時解答民眾勞權疑問，打造出更互動、親民的學習體驗。

後續節目再度升級，融入趣味職場狀況劇、街訪、推理解謎與問答遊戲等綜藝元素，並導入預錄節目製作與精緻後製，讓畫面與節奏更豐富吸睛，將課程濃縮成10至20分鐘的節目內容，兼具娛樂性與知識密度，讓觀眾能在輕鬆短時間內就掌握重點。

近年更順應社群短影音潮流，推出延伸系列，以創新形式延伸議題觸角，用最淺顯的語言解說勞動法令，讓觀眾在輕鬆的氛圍中學勞權—學習勞動知識，就像追劇一樣有趣！

▲《勞力事調查局》短影音第1集-淨零排放拚轉型，勞工權益不遺落！

從真實案例出發 推動勞資共好新風貌

今（114）年推出最新勞動影音節目《勞力事調查局》，再度成為熱議話題，節目邀請知名知識型頻道經營者、科普達人鄭國威擔任主持人，邀請勞動法律界、產業工會、勞權倡議團體及性別平權組織代表，結合職場時事案例進行對談，帶領觀眾化身「勞權偵探」，深入剖析工資工時制度、性別平權與職場霸凌等熱門議題，將艱深的勞動法令轉化為生活語言，讓勞資雙方都能更了解自身權利與義務，共同打造更友善、公平的職場環境。

勞動局長王秋冬表示，《勞力事調查局》延續近年影音課程的核心精神──「用社群語言說勞動權益」，隨著閱聽者習慣轉變，期望讓民眾在滑手機的短暫時間內，也能快速有效地汲取正確勞動觀念。他進一步指出，勞動法令與每位市民息息相關，透過兼具娛樂與教育的節目形式，不僅能讓更多人輕鬆學習勞動法令、了解自身權益，也促進勞資雙方建立互信與尊重，讓勞資共好成為日常。 同時，勞動局也持續將影音課程向下延伸至高中職與國中校園，培養學生的勞動權益意識，讓青年學子在進入職場前，就能以生動、有趣的方式理解勞動權益保障觀念。透過從校園到社會的多元推廣，期盼讓勞動知識成為全民共享的生活常識，為打造更友善的勞動環境奠定基礎。

▲《勞力事調查局》開播宣傳海報。

懂法、守法，攜手打造更和諧的勞動環境

想了解加班、休假制度或勞資爭議調解方式？想打造更友善、安全的職場？鎖定「勞動臺北」Facebook粉絲專頁，《勞力事調查局》以輕鬆有趣的節目形式，陪伴勞資雙方一起破解職場迷霧，讓懂法、守法成為職場共識，攜手打造更和諧的勞動環境。立即上網搜尋「勞動臺北」，開啟你的勞動知識新視界！

（臺北市政府勞動局 廣告）