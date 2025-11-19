【廣編】寶島眼鏡為「Eye」而跑，參與2025北港媽祖全國馬拉松

▲2025北港媽祖全國馬拉松 為「eye」而跑 。（照片來源：北港媽祖盃全國馬拉松Mother Marathon粉專）

圖、文／寶島眼鏡提供

國內眼鏡領導品牌寶島眼鏡，今日宣布將參與「2025北港媽祖全國馬拉松」，以「為『Eye』而跑」為核心精神，將企業對員工健康的關懷、社會責任的實踐，以及在運動視覺領域的專業承諾，貫徹於賽道的每一步。此次參與不僅是對媽祖文化的敬仰與傳承，更是寶島眼鏡品牌精神的具體展現。

寶島眼鏡長期深耕企業文化，重視員工的運動與健康。鼓勵員工親身參與各項運動賽事。寶島眼鏡表示：「我們相信，透過實際參與，員工不僅能保持積極向上的生活態度，提升團隊凝聚力與工作效率，更能親身體會運動者在各種情境下的真實需求，尤其是視覺上的挑戰。」

「視覺是所有運動訊息的第一道入口，跑者看得清，動作才會準。」寶島眼鏡指出，許多跑者在運動過程中，飽受眩光、霧氣、汗水滑落等視覺痛點困擾，這些問題不僅影響運動表現，更可能危及安全。為應對不同運動環境，寶島眼鏡提供多款專為運動設計的功能眼鏡。

除產品創新，寶島眼鏡計畫逐步建立「運動視覺體驗中心」，引進沉浸式運動模擬設備，讓消費者獲得更精準、更高效的運動視覺矯正方案。

