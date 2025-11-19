談2026合作　鄭麗文喊良性競爭1+1大於2、黃國昌用誠意選出最強團隊

▲藍白主席高峰會談，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白主席「鄭黃會」今（19日）登場。首輪發言，兩人談論如何整合在野力量，國民黨主席鄭麗文表示，不希望在地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能、為國舉才。黃國昌表示，面對2026年選舉，民眾黨一定會用最大的誠意，用最好的方式選出最強的團隊，台灣的每個人民都值得用這最強的團隊，帶給每一個地方最好的地方自理，讓人民過最好的生活。

鄭麗文說，今天是台灣民主發展迎來嶄新的里程碑，希望從今天開始，首先在民主政黨的合作上，從過去一年在國會的合作，要開始擴大、深化到地方自治、地方選舉，這無疑是一個全新的挑戰，也是一個在國際民主政黨合作史上的重要創舉。

鄭麗文表示，今天在這邊，希望這個民主政治的里程碑，能帶給台灣人民重大的意義，第一，當然不希望在地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能、為國舉才。在地方自治地方選舉上，能讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人，順利產生並當選。

鄭麗文說，希望不只讓最強的人當選，而且希望1+1大於2，在藍白合作的過程中，因為良性競爭，使每一個有意為民服務的政治人物，都能用最大努力展現所有長才優勢，證明自己是最強的最好的人選。

其次，鄭麗文提到，除了人選團隊外，也要因為藍白的合作，全方位合作無死角，不僅長短互補，而且讓所有階層、不同民眾都能在民選政府過程中受到重視跟照顧。

鄭麗文強調，在未來選舉過程裡，不管是產生最強人選、最好團隊、最佳政策，最後受益的一定是所有台灣人。希望選舉過程中能得到最佳的成果，所以1+1大於2，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，帶給未來台灣人民最好政策、最好團隊、最佳治理，台灣人民會是最大贏家。

▲國民黨主席鄭麗文 。（圖／記者徐文彬攝）



黃國昌說，民眾黨、國民黨用行動向台灣人民宣誓守護台灣，雙方的確是兩個獨立的政黨，有不同的過去、不同的背景、不同的政策，但是這不會成為阻礙兩個政黨為了國家、人民，為了心愛的土地共同合作。

黃國昌表示，在民主政治之下，政黨一定會有競爭，但是這個競爭不需要是惡言相向的競爭，更不需要的是你死我活的競爭。政黨的彼此競爭可以帶給國家更良性的進步；但最重要的是，在當前台灣處於內外交迫的時間點上，為了回應主流民意、捍衛台灣國家安全，兩黨競爭絕對、也不該是零和競爭，應該要共同思考的是，為了更高的價值、為了大局，我們如何攜手合作，給這在這塊土地上生活的人民更好的政治。

黃國昌說，再繼續往前邁進的過程中，兩黨一定會用政策、願景、理念當作雙方繼續邁進的堅強基礎，就像剛剛送給鄭主席的那塊堅若磐石的水泥座，在那個堅固的基礎上，進一步構築未來合作的藍圖。

黃國昌表示，同時，在這基礎上，面對2026年選舉，民眾黨一定會用最大的誠意，用最好的方式選出最強的團隊，因為我們相信台灣的每個人民都值得用這最強的團隊，帶給每一個地方最好的地方自理，讓人民過最好的生活。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）