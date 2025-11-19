尚好肥爆違規疑雲！　林燕祝轟混淆視聽廠房、產品通通不合格

▲市議員林燕祝於總質詢提出「尚好肥」產品疑義，要求市府釐清肥料與培養土分類。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝19日在總質詢火力全開，直指市府自創肥料品牌「尚好肥」從產品登記、廠房設備到環保程式「問題一籮筐」，她痛批農業局、環保局刻意混淆名稱，將「雜項堆肥」稱為「培養土」，恐觸犯《肥料管理法》，變成政府帶頭違法。她要求全案立即檢討，並全面清查廚餘去化與廠房合法性。

林燕祝在議場拿出兩包由市府廚餘高速發酵廠製成的成品，請市長黃偉哲分辨「肥料」與「有機質栽培介質（培養土）」。她指出，「尚好肥」已在中央取得肥料登記證，屬品目5-11雜項堆肥，而培養土則是品目7-03，兩者性質、適用領域、成分要求、限制項目完全不同。

她痛批，環保局新聞稿及委外契約卻把尚好肥通通稱為「培養土」，若市府真的以「培養土」名義生產，等同未申請肥料登記即擅自製造，依法應受裁罰。「這不是講錯字，是欺瞞！」她語帶不滿。

台南市共有兩座廚餘高速發酵廠，總經費高達9200萬元，分別於2020、2021年啟用。林燕祝指出，廠內仍需大量人工篩分、翻堆，水果破碎後仍完整，與當初宣稱的「自動化」落差極大。她並質疑廠區排水、污水處理、空汙設備及建築物「是否全部合法」，更直言：「如果今天是民間企業，早就被你們開罰了！」議場上火藥味濃厚。

中央自10月22日起全面禁止廚餘養豬，林燕祝指出，台南每日約100噸廚餘全靠焚化處理，焚化爐本就承受巨大壓力，烤不乾的廚餘更使爐溫不足、設備壽命下降，加上永康焚化爐歲修，現在僅剩城西廠硬撐。「最可怕的是戴奧辛！」林燕祝強調，廚餘水分高，焚燒不完全會增加戴奧辛，飄散落塵後恐進入土壤與地下水，造成慢性危害。她建議台南應儘速興建 生質能源廠（沼氣發電），把廚餘從「防疫破口」轉為可回收能源。

除了肥料問題，林燕祝也踢爆仍有業者違法餵食廚餘養豬。她出示照片影片，顯示破舊豬舍內滿滿熟廚餘，地面髒亂不堪，周邊甚至堆滿營建混合物與瀝青。她指控民眾多次檢舉卻遭漠視，「直到我收到陳情介入，主管單位才開始動。」該處甚至沒有畜牧登記，無法可管，讓她怒問：「全市到底還有多少黑數？」

林燕祝強調，肥料名稱不能亂用，廠房、排污、空汙都必須合法，廚餘處理更關係市民健康。「市府不能再混淆視聽了。」市長黃偉哲則回應，市府會針對設備與程式提出檢討，相關疑慮將再說明。