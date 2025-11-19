30歲媽子宮外孕爆量內出血險沒命　安泰高危險妊娠團隊成功救回

▲安泰醫院高危險妊娠團隊救回高婦生命。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

1名30歲高姓孕婦日前突然出現劇烈腹痛與昏眩，被家人緊急送往安泰醫院急診。她自述剛懷孕不久，急診團隊立即啟動婦產科會診。經超音波檢查發現疑似子宮外孕且已有大量內出血，收縮壓甚至低於80，情況相當危急。醫療團隊火速啟動大量輸血與手術準備，由婦產科楊淳翔醫師執行腹腔鏡緊急手術，成功止血並搶回孕婦生命。

這名婦人到安泰醫院後，經高清晰超音波檢查，疑似是子宮外孕合併大量內出血，且收縮壓僅不到80， 情況危急；安泰醫院高危險妊娠急救團隊隨即啟動緊急作業流程，包括大量輸血及手術準備，由婦產科楊淳翔醫師執行腹腔鏡子宮外孕手術，術中發現右側輸卵管上的外孕組織已經破裂造成腹腔內大量積血, 隨後切除右側輸卵管及清除500毫升以上的血水與血塊，成功搶救患者性命。

目前高婦已轉入一般病房休養，狀況穩定。她與家屬對醫護團隊表達深切感謝，也表示將遵循醫囑及護理、營養團隊的衛教建議，調養身體，盼望未來仍能迎接新生命。

楊淳翔醫師指出，「異位妊娠（子宮外孕）」是指胚胎著床於子宮腔以外的位置，9成5以上會發生在輸卵管, 胚胎生長到一定程度就可能會破裂造成內出血，嚴重時恐危及孕婦生命，一般視情況會以手術或藥物方式終止妊娠，以確保母體安全。

他進一步說明，與傳統開腹手術相比，腹腔鏡手術具備傷口小、疼痛較輕、恢復快等優點，通常僅需3至4個0.5至1公分的小切口，照護較為容易，術後約休息一週即可恢復日常生活。然而，術後仍需注意飲食與生活習慣，包括補充高蛋白、高纖維飲食、避免菸酒及維持適度休息與活動，以利身體復原。

楊淳翔醫師提醒，孕婦平時應多留意身體變化並按時進行產前檢查，若出現腹痛、異常出血或任何不適症狀，務必及早就醫，以避免憾事發生。