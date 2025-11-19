烏山頭水庫驗出界面活性劑？　林燕祝：「光電水」台南人不敢喝誰負責？

▲林燕祝質詢質疑烏山頭水庫連年驗出界面活性劑，要求市府說明來源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

烏山頭水庫光電案延燒，台南市議員林燕祝19日總質詢拿出星曄綠能公司自2020年起的水質檢測報告，質疑水庫連續多年驗出0.03至0.07mg/L 的陰離子界面活性劑，「這不就是清潔劑成分嗎？」她當場以寶特瓶水加入3滴清潔劑，請市長與備詢官員試喝，現場包括黃偉哲市長在內，無人敢喝，引發議場譁然。

林燕祝指出，烏山頭水庫光電案自曝光以來，鄉親憂心民生用水遭污染，「台南人連喝水都不安心，全改喝桶裝水」。她表示，台南市議會國民黨團早在2019年就反對水庫設置光電板，卻在中央壓力下，相關計畫於2020年僅用12天即核准，「這種效率，只有民進黨做得到」。

林燕祝出示的水質檢測報告顯示，自2020年起至今年皆測得界面活性劑，她質問：「水源保護區為什麼會有這種成分？從哪來的？一些項目還沒檢驗，是想隱瞞什麼嗎？」更反問賴清德總統所稱「烏山頭水質是謠言」是否站得住腳。

林燕祝又說，賴清德團隊稱烏山頭僅供灌溉，「但陳亭妃自己說，她到哪裡都有人跟她喊不敢喝光電水，難道鄉親都在說謊？」她強調，台南人民為綠能承受太多，包括農地、魚塭滿目皆是光電板，「但喝水不能開玩笑，水庫就是不該種電」。

質詢期間，她依環衛專業示範，用清潔劑滴入水中模擬 0.03mg/L 的濃度比例，並請黃偉哲、環保局、財稅局、民政局、主計處等官員試喝，結果全場靜默無人舉瓶。她痛批：「官員都不敢喝，台南人喝得更心驚膽跳！」

對此，黃偉哲市長表示，外界對光電案不滿，「有些是疑慮、有些是不美觀，但這是民意問題，不是科學問題。」並承諾 烏山頭水庫二期光電絕不會設置。

此外，林燕祝也播放一段影音，指控市議會某議員利用「議長盃」經費辦活動時，對其助理強制要求贊助費才能進場，還勒令刪除錄影資料；她更質疑現場有警官在場卻未制止，恐讓活動蒙上行政不中立陰影。