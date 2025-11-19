斷線6小時全球哀號！Cloudflare技術長道歉揭原因　專家疑不單純

▲ 昨晚ChatGPT也一度無法使用。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球網路基礎設施巨頭Cloudflare大規模當機，導致全球1/5網站無法正常運作，包括馬斯克旗下X平台、ChatGPT、Spotify等知名服務全面癱瘓，就連紐澤西州交通系統、紐約市緊急管理辦公室等關鍵機構也受到嚴重衝擊。外媒指出，這起事件恐怕暴露重大網路安全漏洞。

《每日郵報》報導，故障問題最早於美東時間18日上午6時48分首度被偵測到，全球數百萬用戶陷入斷線惡夢，搶修近6小時才恢復正常。Cloudflare技術長奈克特（Dane Knecht）事後發文致歉，坦承「今天我們辜負了客戶和整個網際網路」，「造成真正的痛苦，影響程度和解決時間都令人無法接受。」

奈克特解釋，此次大當機源於「例行性配置更新」引發連鎖反應，導致網路服務大範圍降級，並強調並非網路攻擊導致，但資安專家對此提出質疑。

在網路威脅方面擁有30年經驗的數位戰略公司資深專家奈特（James Knight）直言，「當我看到這種不太對勁的狀況，我會非常懷疑」，因為這些網路巨頭通常具備「極度充裕的備援機制」，任何系統更新都會反覆測試後才上線。

Cloudflare雖非家喻戶曉的企業，其安全性卻攸關全球網路生態。該公司扮演「網路門戶」角色，當用戶造訪Uber、Zoom或LinkedIn等網站時，實際上是先連接到Cloudflare位於全球330個城市的資料中心，再由該公司導向目標網站，以提升連線速度並強化安全防護。

然而，這種「守門員」地位也使Cloudflare成為有心人士攻擊全球商務、通訊和連線的目標。該公司今年9月才宣布，成功抵禦史上最大規模分散式阻斷服務攻擊（DDoS），駭客以每秒11.5TB的數據量狂轟35秒，相當於每秒下載Netflix全部內容。

值得注意的是，Cloudflare這起當機事件以前，亞馬遜雲端服務（AWS）9月才發生大規模斷線，當時同樣宣稱是系統更新意外導致，並非網路攻擊。分析公司CyberCube估計，亞馬遜當機事故損失可能高達5.81億美元。

奈特警告，美國政府基於國家安全和全球穩定考量，可能要求企業隱瞞網路攻擊的真實程度，預測數位動盪恐將持續，呼籲美國民眾準備好面對更多網路中斷事故。