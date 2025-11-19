李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

▲李多慧感動落淚。（圖／翻攝自李多慧Threads）



記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，平時會透過社群、拍影片記錄日常，日前公布好消息，個人YouTube頻道達成100萬訂閱的里程碑，看著訂閱數從99萬9999跳到100萬，她感動落淚，「真的很感謝讓我實現這一切的台灣朋友們。」

李多慧在Threads發文，從來沒想過人生會有這麼一天，來到台灣之後，人生如同戲劇一般，感謝所有幫助她實現夢想的台灣粉絲，「我該怎麼回報你們的這份愛呢？我應該辦什麼活動才好呢？」

她感性表示，「你們又讓我找到一個不停前進、更加努力的理由！真的謝謝你們，也希望我們能一直一起走下去。我會更努力學習、提升自己的內容品質，請大家多多期待我YouTube的進步。」

影片中可見，李多慧拿著手機，畫面顯示訂閱數突破100萬，情緒激動忍不住落淚，「因為有你們，我才能存在，真的很感謝你們。」

貼文曝光，網友紛紛留言祝賀，「恭喜多慧，我也是那100萬分之1的訂閱者」、「還記得那個時候妳還沒來台灣，還在韓國的時候，訂閱才3萬」、「期待廠商更多找多慧代言，200萬今年應該可以達成」、「恭喜多慧，無論舉辦什麼活動都好，我們都會繼續支持妳，最棒的妳」、「剛剛親眼見證破百萬的那一刻 真的好感動，未來也會一直支持妳的」。