社會 社會焦點 保障人權

資深女歌手疑遭設局仙人跳　舊情人揪妻圍困3小時逼簽百萬本票

▲台語歌壇資深T姓女歌手疑遭舊情人設局仙人跳，被逼迫簽下百萬本票，法官查明後判決免賠。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台語資深女歌手跟吳姓舊情人夜宿墾丁夏都飯店，疑遭吳男等人設局仙人跳，被逼迫簽下百萬本票，法官查明後判決免賠。（圖／墾丁夏都提供）

記者楊永盛／苗栗報導

縱橫台語流行歌壇20餘年的一名女歌手，去年跟高中時期交往的吳姓男子相約赴墾丁出遊，夜宿同一房間，雖未發生親密關係，卻遭吳男的王姓前妻率眾「捉姦」，脅迫她簽下賠償100萬本票和和解書；事後，女歌手被威脅賠錢，否則將曝光給媒體，她求助吳男卻「已讀不回」，才心死認定遭設局「仙人跳」而拒賠。王女訴請法院索賠，法官明察秋毫認定女高手遭脅迫才簽下和解書，駁回王女求償請求，全案仍可上訴。

據指出，該名女歌手幼時曾參加台視《五燈獎》歌唱比賽，連闖過20關，也參加無線綜藝台校園組獲得佳績，出道20多年來以唱台語流行音樂歌曲為主，至今發行多張個人台語專輯，平日活躍中南部活動。不過，去年她卻因高中時期交往過的吳姓男子（苗栗人、40多歲）的出遊惹上是非，險些危及演藝生命。

▲台語歌壇資深T姓女歌手疑遭舊情人設局仙人跳，被逼迫簽下百萬本票，法官查明後判決免賠。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲女歌手疑遭設局仙人跳，被迫簽下百萬本票，法官查明後判決免賠。（圖／翻攝臉書粉絲頁）

女歌手向法官說，她出道20餘年來潔身自愛沒有任何緋聞，高中時曾與吳姓男子短暫交往，吳男婚後久未聯絡，但去年3月間吳突然聯絡她，邀約她跟W姓友人用餐；吳男主動表示已離婚，得知她與W原本要至南部散心，後因W女臨時有事無法成行，自告奮勇擔任司機，去年4月17日載T女前去墾丁夏都酒店。詎料，卻因此捲入仙人跳紛爭。

她說，因認吳男是老友且已離婚，酒店房間客廳、臥室隔開，可分別在客廳沙發及臥室休息，為節省費用及方便聊天，便夜宿同一房間，期間2人無任何逾越男女交往的親密行為。她指控，當天深夜吳男自酒店外面帶領王姓前妻（當時尚未離婚）等1男3女進入房間，大聲辱罵踢翻垃圾筒，用手機直接對著衣著整齊的T女錄音錄影，不斷叫囂侵害王女的配偶權，獅子大開口要求賠償1千萬，後來改口降價到100萬，邱姓男子擋在房門口，令她感到心生畏懼害怕。

她自認與吳男清清白白，不想捲入夫妻間糾紛，拿起行李欲離開卻遭阻止；等到吳、王商議完離婚事宜後，竟由簡姓女子拿著早已準備好的和解書及本票，要求她簽字賠償100萬，T女不願簽字，王女等人揚言要將房間拍攝影片，提供給新聞媒體，讓她名譽、工作不保。

女歌手說，對方人多勢眾，口氣兇狠，又被限制在房間內，她身材瘦小，不敵身材胖碩的王女等3女，擔心反抗會受傷，將無法工作養家，更害怕其等將影片加油添醋，散布給新聞媒體，毀損名譽、影響工作，直到3小時後，她心生恐怖、無力反抗，受脅迫簽下和解書及本票，王女等人才離去。

事後，女歌手回想吳男何以會毫無阻攔就帶前妻等人進入房間？和解書僅記載她獨自賠償，吳男假意安慰、卻拖延時間要她不要報警，懷疑吳男與前妻在演戲；案發後8天，簡女威脅她付錢，不從就要提告並通知媒體，她要求吳出面解決後，吳自此消失蹤跡，對訊息不讀不回，才驚覺遭受吳男和前妻等人合謀「仙人跳」，當月底寄出存證信函給王女，主張和解書和本票都無效。

王女向苗栗地方法院訴請女歌手履行契約，王女稱對方跟前夫共宿一房，已逾越社會通念所能容忍範圍，當夜行動自由，自願簽訂和解書；王女稱跟前夫已協議離婚，後因吳男未給付撫養費，她訴請法院強制執行，自無與吳男對被告「仙人跳」的情事，才提告要求對方履行和解書。

法官根據案發當夜蒐證影片，王女也無法舉出女歌手有任何侵犯配偶權、妨害家庭的實證，加上王女、簡女都不否認自己身裁壯碩，女歌手主觀上認為吳男已離婚，並無侵害原告配偶權的故意或過失。法官認定，女歌手如非遭到王女等人數和身裁優勢的壓迫、大聲咆哮威嚇，擔心影片流出影響藝界名聲和生計下，何以會同意簽立和解書？採信女歌手遭脅迫才不得已簽和解書，而且也在法定期限內合法撤銷和解書，王女即不得再以和解書向女歌手請求，判決王女敗訴。

