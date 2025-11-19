王大陸忘帶身分證被法官問　網笑瘋傳「開庭與開溜，選擇開天窗」

記者許力方／台北報導

藝人閃兵案「最高價碼客戶」同時也是關鍵突破口的王大陸，18日首度出庭，被控偽造文書、妨害兵役等3罪，他當庭全數認罪，並交代了360萬元付款金流，不過法官一開庭就問他「為什麼沒帶身分證」，他致歉解釋「出門太趕」，再度引起網友討論。

還原整起事件始末，一開始因王大陸打不開車門「自投羅網」，遭檢警查出案外案，接著牽扯出18名藝人涉案閃兵，他更成了其中「最高價碼客戶」。王大陸一連串事跡受到網友瘋傳，如今首度出庭，就被法官問「為什麼沒帶身分證？」他稱自己出門太趕忘記帶，最後是用卷裡的駕照影本報到。

▲王大陸首度開庭全認罪。（圖／記者陳以昇攝）

意外插曲再度引起熱烈討論，網友紛紛笑稱「王大陸到底有多天兵」、「天兵也算是一種兵」、「這麼有趣的靈魂真適合當藝人」、「我快瘋掉XD」、「王大陸真是寶藏男孩欸（讚美口吻）」、「在開庭跟開溜之間，選擇了開天窗。」

藝人閃兵案扯出18人名單，新北地檢署偵辦起訴12人，第一波針對修杰楷、陳柏霖等5人具體求刑2年8月，導火線王大陸則被求刑1年，他18日被以被告身分傳喚出庭，全數認罪並2度鞠躬認錯，向大眾道歉，求從輕量刑，庭訊14分鐘結束後態度相當低調。