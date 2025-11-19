　
社會焦點

獨／超正檢察官甜嫁！花蓮海邊變伸展台　「最美樂律」當伴娘同框

▲▼ 昱吟最美檢察官 。（圖／劉昱吟提供）

▲「超正檢察官」劉昱吟花蓮完婚，宛如海島大片的「潮汐藍婚禮」引爆全場驚呼。（圖／劉昱吟提供）

記者黃宥寧／台北報導

看了會一秒失戀！曾被網友譽為「超正檢察官」劉昱吟，近日甜甜回家鄉花蓮舉辦海島風「潮汐藍婚禮」，婚禮被賓客盛讚「是參加過最美的婚禮」，甚至形容宛如「教科書等級」。畢業自政大法律系、法研所、司法官52期的她，如今任職士林地檢，辦案俐落、個性溫柔堅定。這場以家鄉為主角的婚禮，也像她本人一樣，清新、真摯又充滿甜意。

外型亮麗的劉昱吟近日分享籌備心路歷程，字句間滿是對家鄉的感情。她透露，春天討論婚禮時，先生原本嚮往峇里島風格，但身為務實摩羯座的她第一個想法就是：「既然婚禮一定要花錢，那就花在台灣。」再加上花蓮歷經強震，她更覺得回家鄉舉行婚禮，「喜事本來就可以替家鄉加點力量」。

▼被網友封為最正檢察官劉昱吟結婚了。（圖／翻攝cyinwonderland IG）

▲▼檢察官劉昱吟。（圖／翻攝cyinwonderland IG）

她說，場地是透過好友介紹找到的，「先生一看就決定是這裡了」，但這間包棟民宿從杯子、椅子到餐盤都得自行準備，幾乎是「從零開始」。她第一次詢問台北婚禮企劃時，對方甚至問：「預算有200萬嗎？因為所有物資都得從台北運到花蓮。」

▲▼ 昱吟最美檢察官 。（圖／劉昱吟提供）

▲劉昱吟與先生選在家鄉花蓮舉行婚禮，於熟悉的土地上許下終身承諾。（圖／劉昱吟提供）

劉昱吟當下直接拒絕，「我想要的不是台北制式婚禮，而是有花蓮味的婚禮。如果全部都要從台北運，那不如在台北辦。」也因此，所有花藝、道具到合作團隊，她都盡力選擇在地廠商，「這才是我真正想做的婚禮」。

籌備期間她因工作繁忙與跨區溝通壓力大到失眠，擔心遠道而來的賓客無法賓至如歸。不過婚禮前兩天她終於放下緊繃情緒，「因為已經做到最好了」。而老天似乎也很配合，原本三個颱風環伺，婚禮當天花蓮卻迎來整日晴空，讓現場朋友直呼「真的是奇蹟的藍天」。

▲▼ 昱吟最美檢察官 。（圖／劉昱吟提供）

▲劉昱吟與先生在花蓮完成終身大事，讓海風、陽光與家鄉土地共同見證他們的重要時刻。（圖／劉昱吟提供）

婚禮氛圍也延續她一貫自然不做作的風格，新娘在儀式前還去衝浪，小朋友在草地奔跑，有人乾脆跳進泳池，整場宛如海島派對。許多賓客透露，已多年未到花蓮，這次因婚禮特別排假前往，更有人多留幾天旅遊，「覺得一切都非常值得」。

婚禮當天也出現法律圈亮點。曾被封為「最美檢察官」、現任律師的陳漢章，因司法官訓練所結緣，這次以伴娘身分陪在新娘身旁。兩人多年情誼同框，意外成為「高顏值畫面」。

▼「最美檢察官」現已轉任律師的陳漢章，這次以伴娘身分站在新娘身旁。（圖／檢察官劉昱吟提供）

▲▼ 。（圖／檢察官劉昱吟提供）

她在分享中也提到，「回花蓮結婚」對她有著特別的意義。據了解，她原本只是希望把喜事帶回家鄉，沒想到許多賓客因此重返花蓮、甚至多停留旅遊，讓她感到意外又感動。她也笑說，如果有人仍在思考婚禮場地，「花蓮真的會是很好的選擇」。

11/16 全台詐欺最新數據

【帽子還戴歪歪XD】小弟弟唱周杰倫歌 動作神韻模仿超到位

