社會 社會焦點 保障人權

快訊／53歲保七刑大大隊長攀秀姑巒山！　陳屍八通關古道

▲圖為警政署保七總隊外觀。（圖／翻攝保七總隊網站）

▲圖為警政署保七總隊外觀。（圖／翻攝保七總隊網站）

記者張君豪／台北報導

保安警察第七總隊傳出憾事，警政署勤務中心今日（18日）上午10時50分接獲通報，現任保七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠（53歲），於18日上午7時41分，被登山客發現倒臥在南投縣信義鄉八通關古道6.5K路段旁，已無生命跡象。

南投縣消防局於本18日上午07:41接獲報案，有山友目擊、從白洋金礦山屋往中央金礦山屋途中，於八通關古道6.5K，有一男子路倒無生命跡象，經山友查詢路倒男子手機，通報路倒男子為保七總隊刑大大隊長張益誠。

警方初步調查指出，二線四星的張益誠於11月16日申請入山，原訂攀登秀姑巒山並於19日下山返程。其同行山友向警方表示，張員因出現腹痛不適，今天未與隊伍一同行進，沒想到料竟在山區發生意外。保七總隊目前已介入調查，將釐清張員的確切死因及相關事發經過，並協助家屬處理後續事宜。警方也提醒民眾登山應留意身體狀況，若身體不適務必立即停止行程，以確保安全。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
11/16 全台詐欺最新數據

中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死
快訊／日方重申：高市早苗不會撤回「台灣有事」發言
台積電老將羅唯仁傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾　經部：已派人

