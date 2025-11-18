　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防豬瘟也防食安漏洞！士林分署走進東湖市場：別買來路不明肉品

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署同仁與內湖區公所林里幹事(左2)一同赴東湖市場進行「防堵非洲豬瘟、守護食品衛生安全」宣導活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為了讓食品安全觀念更貼近民眾日常，法務部行政執行署士林分署今（18）日上午走進北市內湖的東湖市場，與內湖區公所合作舉辦「防堵非洲豬瘟、守護食品衛生安全」宣導活動，把食安資訊帶到攤商與婆婆媽媽最常走動的第一線。

活動一開始，市場裡就顯得格外熱鬧。士林分署同仁與里幹事們穿著公務背心、手舉標語，沿著市場動線向攤商及採買民眾提醒相關防疫重點，包含避免購買來路不明的肉製品、確認食品標示，以及如何挑選新鮮食材；也不忘再次強調防堵非洲豬瘟的重要性，提醒民眾切勿從海外攜帶或寄送豬肉製品返台，以免觸法受罰。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署人員手舉「守護食安」等宣導標語，沿途向攤販宣導食安要領。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分署人員也以生活化方式介紹「預防食品中毒五要二不」要洗手、要新鮮、要生熟分開、要徹底加熱、要注意保存溫度；不要飲用山泉水、不吃來路不明食材，希望透過簡單易懂的口訣，讓民眾在日常採買及料理時更能提高警覺。

現場還發送食安防疫海報、拍寶資料夾與115年最新行事曆等小禮品，不少民眾一邊挑菜一邊停下腳步聽宣導，氣氛相當熱絡。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署人員手舉「防堵非洲豬瘟」、「守護食安」等宣導標語，沿途向民眾宣導防堵非洲豬瘟。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，食安與防疫工作需要全民一起維持，從「不攜帶肉品入境」到「料理過程的細節」，都是守護健康的重要環節。希望能透過走進社區、走進市場的方式，讓正確觀念更容易被看見，也真正融入民眾的生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賣壓大舉出籠！台股下殺逾650點　摜破26800點
館長開除3元老「離開公司，否則報警」！網見大師兄PO文笑：怕
快訊／出關第一天！爆37萬張大量慘跌停
快訊／夏于喬父親上囚車入獄！　全程手捂臉
見台人旅日買藥妝「都記得1事」！達人欣慰：n次宣導有效果了
25萬顆毒蛋輾爆！　全數銷毀畫面曝
快訊／苗栗「人人犬舍」淪剪聲帶地獄　任職13年動防所長被拔官
蘇一峰臉書突遭停權「國家黑手伸進來」！他嘆：言論自由像笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

ATM領1萬樂翻天！台中警提醒7千師生留意一頁式廣告詐騙

詐團拘禁成員施暴！「控車」監禁帳戶提供者　雲檢偵結起訴7人

又揪出6軍人當共諜！潛伏陸空軍「遇敵不戰」　香港情報頭子曝

快訊／夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

高雄月世界「5層樓垃圾山」竟是台南來的　陳其邁怒：嚴懲嚴辦

毒蛋管制9天後仍狂買4萬毒蛋！蛋行老闆涉犯2罪　20萬交保

佃西重劃案索賄1300萬！前議長郭信良二審無罪...檢察官上訴

12年詐助理費356萬！2女兒也一起Ａ　桃園議員游吾和等10人起訴

防豬瘟也防食安漏洞！士林分署走進東湖市場：別買來路不明肉品

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

ATM領1萬樂翻天！台中警提醒7千師生留意一頁式廣告詐騙

詐團拘禁成員施暴！「控車」監禁帳戶提供者　雲檢偵結起訴7人

又揪出6軍人當共諜！潛伏陸空軍「遇敵不戰」　香港情報頭子曝

快訊／夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

高雄月世界「5層樓垃圾山」竟是台南來的　陳其邁怒：嚴懲嚴辦

毒蛋管制9天後仍狂買4萬毒蛋！蛋行老闆涉犯2罪　20萬交保

佃西重劃案索賄1300萬！前議長郭信良二審無罪...檢察官上訴

12年詐助理費356萬！2女兒也一起Ａ　桃園議員游吾和等10人起訴

防豬瘟也防食安漏洞！士林分署走進東湖市場：別買來路不明肉品

陸女子網購玩偶一拆驚覺「眼睛有針孔」　商家辯：混搭發貨沒注意

櫻花妹遭性侵「軟禁17小時」！陌生狼男持刀闖屋　硬上得逞

怒到快炸？「怒氣儀式」爆紅！心理師推薦拍枕頭、慢動作出拳幫你宣洩情緒

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調　yoxi、iRent發搭車金

謝志堅看明年貨櫃船司獲利有機會維持今年水平　中美關稅是關鍵

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

士林手工現做港點吃到飽！720元爽嗑兩小時　還有啤酒無限暢飲

轟藍白修法如失速列車　綠黨團揭亂台三部曲：最終目標打掉選舉正當性

警悚畫面曝！台中物流車「絕命右轉」　機車雙載被輾1死1傷

台積電領跌　台股下殺逾650點摜破26800點

【整座橋閃閃發亮】運鈔車硬幣撒滿地！ 員警路邊幫「撿錢」

社會熱門新聞

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

北科大碩生罹癌身故　妻求償百萬保險吞敗

涉收錢質詢　黃國昌遭告發貪污

即／台中物流車卸貨撞倒雙載機車！　騎士頭部變形慘死

即／王大陸現身！花360萬閃兵遭求刑1年今出庭

即／無視禁令出貨4萬顆毒蛋　檢帶回4人偵訊

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

快訊／王大陸「當庭認罪了」！律師盼法院：從輕量刑

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

土地公廟約戰12歲少女　他要關4年10月

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面