防豬瘟也防食安漏洞！士林分署走進東湖市場：別買來路不明肉品

▲士林分署同仁與內湖區公所林里幹事(左2)一同赴東湖市場進行「防堵非洲豬瘟、守護食品衛生安全」宣導活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為了讓食品安全觀念更貼近民眾日常，法務部行政執行署士林分署今（18）日上午走進北市內湖的東湖市場，與內湖區公所合作舉辦「防堵非洲豬瘟、守護食品衛生安全」宣導活動，把食安資訊帶到攤商與婆婆媽媽最常走動的第一線。

活動一開始，市場裡就顯得格外熱鬧。士林分署同仁與里幹事們穿著公務背心、手舉標語，沿著市場動線向攤商及採買民眾提醒相關防疫重點，包含避免購買來路不明的肉製品、確認食品標示，以及如何挑選新鮮食材；也不忘再次強調防堵非洲豬瘟的重要性，提醒民眾切勿從海外攜帶或寄送豬肉製品返台，以免觸法受罰。

▲士林分署人員手舉「守護食安」等宣導標語，沿途向攤販宣導食安要領。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分署人員也以生活化方式介紹「預防食品中毒五要二不」要洗手、要新鮮、要生熟分開、要徹底加熱、要注意保存溫度；不要飲用山泉水、不吃來路不明食材，希望透過簡單易懂的口訣，讓民眾在日常採買及料理時更能提高警覺。

現場還發送食安防疫海報、拍寶資料夾與115年最新行事曆等小禮品，不少民眾一邊挑菜一邊停下腳步聽宣導，氣氛相當熱絡。

▲士林分署人員手舉「防堵非洲豬瘟」、「守護食安」等宣導標語，沿途向民眾宣導防堵非洲豬瘟。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，食安與防疫工作需要全民一起維持，從「不攜帶肉品入境」到「料理過程的細節」，都是守護健康的重要環節。希望能透過走進社區、走進市場的方式，讓正確觀念更容易被看見，也真正融入民眾的生活。