大陸 大陸焦點 特派現場

內蒙古「躺平大賽」千萬人觀戰　他包尿布苦撐33小時35分奪冠

記者趙蔡州／綜合報導

內蒙古包頭市15日舉辦一場非常有特色的「躺平大賽」，總共吸引240名參賽者齊聚在百貨公司的床上進行對決，規則是全程不得離開床墊，甚至連上廁所都不行，最終由一名身穿紙尿褲的男子以33小時35分鐘成績拿下冠軍，贏得3000人民幣（約新台幣13170元）獎金。

▲▼千萬人看傻！內蒙古「躺平大賽」　冠軍包尿布躺33小時35分。（圖／翻攝自微博）

▲內蒙古「躺平大賽」冠軍以33小時35分成績躺贏了。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，比賽是內蒙古包頭市一間百貨公司內的家居品牌舉辦，今年已經是第三屆，比賽場地設在百貨公司內部，參賽者一人一張床墊，允許翻身、看書、滑手機，但嚴禁坐起、離開與上廁所，可點外賣並趴著進食，賽事不設結束時間，直到出現最後三名贏家。

比賽從15日上午10點18分開始，全程在網路上進行直播，吸引超過千萬名網友觀戰，許多參賽者都自備了棉被、行動電源及食物等，以備長期作戰，甚至有人為了突破生理極限，直接穿著紙尿褲上場，過程中還不斷有外送員送餐到現場。

隨著比賽時間不斷前進，陸續有參賽者遭到淘汰，直到16日上午10點18分，已經有186人退出，剩餘54人仍在堅持，後續主辦單位在選手的同意下，更是開始增加難度，例如參賽者必須做出舉手、抬腿等動作考驗耐力，比賽進行到33小時09分後，終於有前3名誕生，最終由一名身穿紙尿褲的男子以33小時35分鐘成績拿下冠軍。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因

相關新聞

內蒙「躺平大賽」54人堅持中 無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

內蒙「躺平大賽」54人堅持中 無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

內蒙古包頭市一場別具特色的「躺平大賽」吸引240名民眾參加，賽事於15日上午開賽後持續進行中，經過24小時僅剩54人堅持，因比賽不設截止時間，將一路比到決出最後三名「躺贏者」。據悉，參賽規則相當嚴格，選手全程不得離開床墊，連上廁所都不行，有人甚至穿上紙尿褲「備戰」，引起外界熱議。

旅遊也躺平！　陸青年正流行「窩囊遊」

旅遊也躺平！　陸青年正流行「窩囊遊」

「一堆人找不到工作」網吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

「一堆人找不到工作」網吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」　網見驚人過往：超羨慕

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」　網見驚人過往：超羨慕

月薪5萬活在1坪50萬的城市　台中「矛盾之都」亮警燈

月薪5萬活在1坪50萬的城市　台中「矛盾之都」亮警燈

躺平

