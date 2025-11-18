內蒙古「躺平大賽」千萬人觀戰　他包尿布苦撐33小時35分奪冠

記者趙蔡州／綜合報導

內蒙古包頭市15日舉辦一場非常有特色的「躺平大賽」，總共吸引240名參賽者齊聚在百貨公司的床上進行對決，規則是全程不得離開床墊，甚至連上廁所都不行，最終由一名身穿紙尿褲的男子以33小時35分鐘成績拿下冠軍，贏得3000人民幣（約新台幣13170元）獎金。

▲內蒙古「躺平大賽」冠軍以33小時35分成績躺贏了。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，比賽是內蒙古包頭市一間百貨公司內的家居品牌舉辦，今年已經是第三屆，比賽場地設在百貨公司內部，參賽者一人一張床墊，允許翻身、看書、滑手機，但嚴禁坐起、離開與上廁所，可點外賣並趴著進食，賽事不設結束時間，直到出現最後三名贏家。

比賽從15日上午10點18分開始，全程在網路上進行直播，吸引超過千萬名網友觀戰，許多參賽者都自備了棉被、行動電源及食物等，以備長期作戰，甚至有人為了突破生理極限，直接穿著紙尿褲上場，過程中還不斷有外送員送餐到現場。

隨著比賽時間不斷前進，陸續有參賽者遭到淘汰，直到16日上午10點18分，已經有186人退出，剩餘54人仍在堅持，後續主辦單位在選手的同意下，更是開始增加難度，例如參賽者必須做出舉手、抬腿等動作考驗耐力，比賽進行到33小時09分後，終於有前3名誕生，最終由一名身穿紙尿褲的男子以33小時35分鐘成績拿下冠軍。