性侵百人！偷拍下藥手法超駭人　33歲中國男遭倫敦法院判無期

▲中國籍男子許超犯下多項性侵罪，倫敦法院判無期徒刑。（圖／翻攝自Facebook／Metropolitan Police Service）



記者董美琪／綜合報導

倫敦法院14日判處33歲中國籍男子許超無期徒刑，至少服刑14年才能申請假釋，並將其終身列為英國性犯罪者。倫敦都會區警察局表示，許超涉及的性犯罪案件數量龐大，被定罪案件涉及6名女性，但潛在受害者人數可能達數百人，橫跨中國與英國。部分犯罪行為可追溯至2021年。

倫敦警方對其展開代號「卡夫卡」（Op Kavka）的專案調查，並在「重大事件公共平台」設置線上報案頁面，提供英文、簡體中文及正體中文版本（後者標為「粵語版」），鼓勵民眾提供線索。

今年上半年，另一名中國籍博士生鄒姓男子也因大規模性侵被判無期徒刑，至少服刑24年，涉及10名女性，潛在受害人可能超過60人。相比之下，許超的受害規模更為驚人。

許超曾就讀英國格林威治大學，主修國際法，2023年獲工作簽證，自2013年起長期居住於英國。他經營公司協助中國籍大學生求職、學生招募與交換計畫，因此與多所大學建立合作關係。

警方表示，許超會在住所舉辦社交活動，偷拍浴室或廁所的私密畫面，並在飲料中下藥，使受害人陷入昏迷再行性侵。其格林威治寓所價值約70萬英鎊，幾乎每處角落都布有隱藏攝影機，擴音器、空氣清淨機甚至衛生棉包裝袋都是裝置點。他還調製所謂「生命之泉」雞尾酒，使受害人喪失自我控制能力。

警方在許超電子裝置中發現大量影像，記錄受害人遭性侵過程，並將不同受害人片段剪輯成新影片。許超利用職業與人脈建立信任，暗中尋找目標，作案地點不僅限於住所，也延伸至共享辦公空間及倫敦地鐵。自今年8月定罪以來，已有11名女性挺身作證。警方將持續分析其微信訊息、影音圖像與網路搜尋紀錄，這是倫敦警方歷來最大規模的數位取證行動之一。

許超於今年6月初被捕。當時一名女性在參加其住所聯誼活動後陷入昏迷，醒來後回想部分性侵經過，並發現許超錄下犯行。女子要求查看影片遭拒後立即撥打999報案，警方12分鐘內到場逮捕。目前是否在大學期間（約2016年）就開始作案，以及是否與鄒姓博士生有關聯，仍待進一步調查。