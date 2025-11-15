再傳醫院暴力！桃園婦重新領藥「不爽還要付錢」　暴走扯壞電腦

▲李姓婦人因補領藥包藥費與院方人員發口角爭執。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名54歲李姓婦人因遺失藥包返回醫院打算重新領藥，但因必須再補藥費，與院方人員發生爭執，她當場暴走並破口大罵飆罵髒話，並扯下櫃檯之電腦設備毀損，警方獲報當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

▲▼不但飆罵院方人員還兩度拉扯醫院電腦設備，經院方及熱心民眾將李婦隔離，並由警方逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

龍潭警分局於14日中午，接獲民眾報案龍潭區某醫院有民眾發生爭執，並損毀醫院設備，於是立即派員前往處理，經了解，李姓婦人因不滿補領藥包還要再次支付藥費，認為醫院處理方式令她不滿意，隨即對院方人員大聲爭執，繼而口出穢言飆罵髒話。

一時情緒激動李婦繼而揮手將櫃檯之電腦設備毀損，雖有民眾將拉扯出的電腦設備幫忙歸位，但處於暴走的李婦則再次將電腦設備拉扯，此時院方及民眾才將李婦隔離，警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

龍潭分局強調，警方對於任何形式的醫療暴力行為，必依法究辦絕不寬貸，同時在此呼籲，遇有糾紛應理性溝通，切勿以激烈行為表達不滿。