　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再傳醫院暴力！桃園婦重新領藥「不爽還要付錢」　暴走扯壞電腦

▲▼不但飆罵院方人員還兩度拉扯醫院電設備，經院方及熱心民眾將李婦隔離後交由警方逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲李姓婦人因補領藥包藥費與院方人員發口角爭執。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名54歲李姓婦人因遺失藥包返回醫院打算重新領藥，但因必須再補藥費，與院方人員發生爭執，她當場暴走並破口大罵飆罵髒話，並扯下櫃檯之電腦設備毀損，警方獲報當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

▲▼不但飆罵院方人員還兩度拉扯醫院電設備，經院方及熱心民眾將李婦隔離後交由警方逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼不但飆罵院方人員還兩度拉扯醫院電腦設備，經院方及熱心民眾將李婦隔離，並由警方逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼不但飆罵院方人員還兩度拉扯醫院電設備，經院方及熱心民眾將李婦隔離後交由警方逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

龍潭警分局於14日中午，接獲民眾報案龍潭區某醫院有民眾發生爭執，並損毀醫院設備，於是立即派員前往處理，經了解，李姓婦人因不滿補領藥包還要再次支付藥費，認為醫院處理方式令她不滿意，隨即對院方人員大聲爭執，繼而口出穢言飆罵髒話。

一時情緒激動李婦繼而揮手將櫃檯之電腦設備毀損，雖有民眾將拉扯出的電腦設備幫忙歸位，但處於暴走的李婦則再次將電腦設備拉扯，此時院方及民眾才將李婦隔離，警方當場以現行犯逮捕，並依涉嫌違反醫療法及毀損罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

龍潭分局強調，警方對於任何形式的醫療暴力行為，必依法究辦絕不寬貸，同時在此呼籲，遇有糾紛應理性溝通，切勿以激烈行為表達不滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險　台灣標檢局同步示警
「道歉後被勒索2000萬」　館長還原經過：我以為我強姦殺人
Andy帥氣登走鐘獎！風光入圍五大獎　主持人：身無分文的超人
毒蛋賣到台中！　3240斤被民眾吃下肚
蘋果輸了！　Apple Watch侵權恐賠194億
中國發動實彈演習！　總統府籲：停止不恰當單邊作為

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／五口命案王姊尋短前「仍轉帳還錢」　死者盼伸冤警深夜聞屍臭

再傳醫院暴力！桃園婦重新領藥「不爽還要付錢」　暴走扯壞電腦

差1秒10萬就飛了！男遭假網友誘騙投資　郵局行員急報警阻詐

男運動突倒地無呼吸心跳！消防猛男幫CPR　神奇清醒起身尋妻

轎車撞進民宅車頭爛毀！29歲醉駕駛受傷　磚塊碎滿地畫面曝

奇幻漂流！蘇澳洪水沖走電信行70支手機　老闆發愛心餐意外尋回

病男家中跌倒求援「忘了自己住哪」　桃園警消出奇招破門救人

台中白目女抱戰利品鑽車縫險被撞！還攤手質疑　隔壁駕駛開窗幹譙

快訊／歸仁民宅突竄火連燒5屋！恐怖黑煙衝天　現場畫面曝

騙3陸女來台賣淫2100次！她控訴周休1日、每天接8人　惡男慘了

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

獨／五口命案王姊尋短前「仍轉帳還錢」　死者盼伸冤警深夜聞屍臭

再傳醫院暴力！桃園婦重新領藥「不爽還要付錢」　暴走扯壞電腦

差1秒10萬就飛了！男遭假網友誘騙投資　郵局行員急報警阻詐

男運動突倒地無呼吸心跳！消防猛男幫CPR　神奇清醒起身尋妻

轎車撞進民宅車頭爛毀！29歲醉駕駛受傷　磚塊碎滿地畫面曝

奇幻漂流！蘇澳洪水沖走電信行70支手機　老闆發愛心餐意外尋回

病男家中跌倒求援「忘了自己住哪」　桃園警消出奇招破門救人

台中白目女抱戰利品鑽車縫險被撞！還攤手質疑　隔壁駕駛開窗幹譙

快訊／歸仁民宅突竄火連燒5屋！恐怖黑煙衝天　現場畫面曝

騙3陸女來台賣淫2100次！她控訴周休1日、每天接8人　惡男慘了

陸籲民眾勿赴日！　中國3大航空開放「免費取消」日本機票

資產1.5億問「台北住哪」：祖產不能賣　專家無情打臉

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

隨SOGO敦化館一同熄燈　Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

遭爆找員工睡館嫂！館長反控他拿性愛片勒索　昔護妻PO爆乳照被挖

記憶體股狂飆淪大股東提款機！　華東、南亞科被賣不停

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

社會熱門新聞

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

特赦劉媽媽只缺臨門一腳　檢已放棄上訴

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

3陸女被騙來台賣淫2100次！台男慘了

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

五口命案王家女婿發聲

婦人買錯火車票拒不讓位員警強拉連喊救命

23歲男遭賓士左轉撞死　父崩潰：希望沒了

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

更多熱門

相關新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

美國總統川普6日在白宮橢圓形辦公室宣布，已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成大幅調降減肥藥售價的協議，未料一名男子突然暈倒在地，使記者會一度中斷。起初外媒稱這名男子為諾和諾德高層高登・芬德雷（Gordon Findlay），不過該公司對此已出面澄清，當天芬德雷並未出席。

美關稅衝擊恐害缺藥　台大院長籲加強學名藥產業

美關稅衝擊恐害缺藥　台大院長籲加強學名藥產業

關稅衝擊藥價上漲　邱泰源：短期會有影響

關稅衝擊藥價上漲　邱泰源：短期會有影響

不滿歐盟藥價遠低美國　川普：不再當冤大頭

不滿歐盟藥價遠低美國　川普：不再當冤大頭

川普「最惠國政策」藥價降　藥界：對台影響變數多

川普「最惠國政策」藥價降　藥界：對台影響變數多

關鍵字：

藥價醫院暴走扯壞電腦設備　

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面