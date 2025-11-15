　
政治

持續推動乳癌防治　蕭美琴：與醫界攜手打造更完整照護網絡

▲▼副總統蕭美琴出席「2025年台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會暨第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會」。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「2025年台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會暨第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴今（15日）出席「2025年台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會」暨「第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會」，除肯定長期為乳癌領域付出專業的醫療人員，也強調政府將持續推動乳癌防治，強化精準醫療與心理支持體系，並與醫界攜手打造更完整的照護網絡，讓每位面對乳癌的女性都能獲得早期發現、適切治療與有尊嚴的康復旅程。

本次出席活動蕭美琴以英文致詞，首先對於長期致力於乳癌預防、手術治療、重建技術創新、以及充滿同理心的病患照護等，所有的醫療專業人員，致上最深的敬意。並表示，這不只是一場醫學會議，更是一份共同的努力以及對重生與希望的承諾。

蕭美琴指出，乳癌仍是台灣女性最常見的癌症，每年新增病例超過一萬人，要向所有曾接受治療與重建的女性表達敬意，肯定他們展現出的無比勇氣。

除了治療之外，蕭美琴也提到必須重視預防。政府持續推動乳癌篩檢與健康教育，力求及早發現、及時治療，讓更多女性能保持健康，遠離疾病。近年來政府也推行多項政策以強化癌症篩檢、加強整合精準診斷與治療，並建立更完善的心理健康支持與社區照護體系，目標是讓每一位患者在療癒與康復的過程中，都能感受到被支持。

蕭美琴指出，隨著精準醫療、免疫療法與 AI 輔助診斷的迅速進展，乳癌治療已邁入跨領域、跨科技，並強調整合創新的新時代。政府將持續與醫界並肩同行，透過完善的政策、資源與制度支援，確保每一位面對乳癌的民眾都能及早發現、妥善治療、得到關懷照護，有尊嚴地邁向復原之路。

最後，蕭美琴再次向所有投身此領域的醫師與醫療人員、每一位美麗的康復者以及所有持續支持這項重要使命的人致上衷心的謝意。期盼共同努力，確保每一位面對挑戰的女性都知道自己並不孤單。

11/13 全台詐欺最新數據

蕭美琴

