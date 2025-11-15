　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！互動抽好禮、聽金曲「夢幻車款」搶預約試駕 

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

▲「Mercedes-Benz星動樂園」北中南三地大串連，以「LAND・SEA・AIR」三大主題打造沉浸式城市樂園。(圖／賓士提供)

消費中心／綜合報導

冬季最chill活動登場，Mercedes-Benz將走進人群裡，讓大家一起開派對、抽好禮、聽音樂、吃美食！延續去年在北、高兩地吸引超過三萬人共襄盛舉的「FUN電星樂園」，今年活動全面升級為三地串聯的「Mercedes-Benz星動樂園」，以「LAND・SEA・AIR」三大主題打造沉浸式城市樂園，從互動遊戲、限量扭蛋、美食攤位到金曲樂團開唱，即日起北中南三地將陸續星動登場，讓全台都被三芒星點亮！不管你是不是賓士迷，現在就記下活動時間，玩出屬於自己的星動時刻！  

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

「LAND・SEA・AIR」三大主題，打造一場「會動的沉浸式車展」

 Mercedes-Benz這次不只展示多款話題車款，更把品牌獨有的駕馭樂趣與最新科技變成一場全民嘉年華！今年的「星動樂園」以象徵三芒星精神的「LAND·SEA·AIR」為概念，打造三大互動展區，蒐羅趣味互動遊戲，讓大小朋友一起留下難忘回憶。

有超可愛的「挖沙盤挑戰」，於沙盤中挖出五隻可愛小生物，模擬車輛在沙地中探索的情境。體驗如何在看不見的地形中尋找路徑，就像地表偵視功能一樣，幫助你「看見」地面下的秘密；小朋友逛夜市必玩的「磁吸釣魚湖」，使用釣竿從水池中釣出 Mercedes-Benz 舒適科技配備磁鐵，如同乘坐 Mercedes-Benz 宛如在大海中釣魚般自在，享受專屬的 Me Time；還有老少咸宜的「星動投籃場」，完成投籃挑戰並將分數自拍上傳社群，象徵 Mercedes-Benz 透過 OTA（Over-the-Air）技術，將最新功能與安全性如同空中傳輸般即時更新，無需接線、無需等待，讓進化輕盈流動。三大關卡均有工作人員介紹，結合遊戲讓車款配備，讓Mercedes-Benz強大性能深入人心，達成寓教於樂的效果。

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

 超寵粉！現場搜集Mercedes-Benz夢幻車款＋專業教練引導試駕 

誰說夢幻車款只能遠遠地看？在「Mercedes-Benz星動樂園」裡陳列完整車款，夢中情車都能讓你親自開上路！不少超人氣車型引發車迷討論，其中性能旗艦 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE、純電越野G 580也在現場展示，讓車迷一次近距離感受三芒星最強陣容的魅力！活動也預計組成史上最強試駕陣容，由專業教練全程引導，讓粉絲體驗純粹的三芒星魅力！

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

  星光派對開唱！三地接力嗨翻秋夜

 Mercedes-Benz星動樂園的「星光派對」夜晚，也將變身金曲音樂現場，現在只要追蹤官方Facebook或Instagram，就能免費入場參加星光派對，與金曲級樂團零距離共嗨！  首站北部場（台北文創園區）由金曲樂團「宇宙人」11/15率先登場。緊接著由中部與南部站接棒登場。台中站（11/21）由鳳小岳Ｘ壓克力柿子帶來搖滾能量，讓臺中歌劇院廣場搖身一變成為音浪舞池。高雄站（12/5）邀來人氣樂團理想混蛋開唱，搭配港灣夜景與海風吹拂，預料將成為年底最浪漫的壓軸派對！  

美食加乘！城市限定餐車快閃亮相 

活動現場不只是視覺與聽覺的饗宴，更有滿滿的味蕾誘惑。每一站都邀來人氣攤位與餐車參戰，打造最Chill的街頭美食區！北中南人氣美食陸續登場，不同口味的挑嘴味蕾都能得到滿足，每一站「Mercedes-Benz星動樂園」都像是一場「吃貨巡遊」，一起親身體驗Mercedes-Benz把車展變成生活節的用心！  從城市到港灣！跟著Mercedes-Benz來場最難忘的冬季之旅 無論你是車迷、樂迷，還是單純想在假日找點樂子，「Mercedes-Benz星動樂園」都是11、12月最值得收藏的冬季回憶。  

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

迫不及待想親臨現場感受派對氛圍嗎？現在只要到「台灣賓士」官方Facebook專頁按讚或追蹤Instagram，並在現場出示畫面給工作人員審核，即可順利入園，一起開啟你的星動之夜！  

試駕報名同樣熱烈開放中！現在只要前往台灣賓士官方社群活動貼文留言「我想試駕賓士！」即可獲得報名連結與資格申請資訊。名額有限，現在就預約專屬於你的星動旅程！

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

▲▼ 賓士 。（圖／業者提供）

  Mercedes-Benz 星動樂園「北中南」活動資訊 

台北站｜台北文創園區－文化廣場（臺北市信義區菸廠路88號）
星光派對：
2025/11/15（六）18:30－20:30
星動樂園：
原訂11/14（五）因颱風異動活動延期至11/15（六）11:00－20:30
2025/11/16（日）11:00－20:30
2025/11/17（一）11:00－20:30

台中站｜台中歌劇院廣場（臺中市西屯區惠來路二段101號）
星光派對：
2025/11/21（五）18:30－20:30
星動樂園：
2025/11/21（五）17:00－20:30
2025/11/22（六）11:00－20:30
2025/11/23（日）11:00－20:30

高雄站｜高雄流行音樂中心－海風廣場（高雄市鹽埕區真愛路1號）
星光派對：
2025/12/5（五）18:30－20:30
星動樂園：
2025/12/5（五）17:00－20:30
2025/12/6（六）11:00－20:30
2025/12/7（日）11:00－20:30

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

台中女騎士連撞賓士、瑪莎拉蒂　

台中市西區今天（15日）上午發生一起交通事故，1名梁姓女子騎機車行經五權西五街，疑未注意路口車況，先遭右側1輛白色賓士碰撞，機車失控後又撞上對向車道另1輛黑色瑪莎拉蒂，造成梁女受傷、車輛碰損。警方查，梁女及2輛轎車駕駛均無酒駕，詳細車禍原因及肇責將進一步釐清。

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！　23歲騎士生日變忌日

賓士左轉「奪命瞬間曝光」！　23歲騎士生日變忌日

23歲騎士生日變忌日…困賓士車底「全身發黑」送醫亡

23歲騎士生日變忌日…困賓士車底「全身發黑」送醫亡

賓士大改款GLB休旅車內裝曝光

賓士大改款GLB休旅車內裝曝光

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣

賓士撐不住「海外跳水大降價」達160萬新台幣

關鍵字：

Mercedes-Benz星動樂園賓士派對試駕夢幻車款北中南

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

