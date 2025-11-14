獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高價關鍵

▲有網友分享在北市天母買了3顆芭樂600元，記者實際來一趟該店。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市天母一間水果行因「3顆芭樂600元」引爆熱議，不少網友驚呼：「一顆200元的芭樂到底在吃什麼？」也有人忍不住吐槽：「這顆芭樂應該是聽交響樂長大的吧！」討論一路延燒。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪該店，詢問老闆娘高價背後的原因，她也低調給出回應。

走進店內，映入眼簾的不是外界口中的「貴婦水果行」裝潢，而是一間樸素、乾淨的小店，且僅有老闆娘一人顧店，態度低調卻坦率，更願意向記者解釋芭樂售價較高的真正原因。

老闆娘親切說，他們販售的芭樂並非市面上常見的珍珠芭樂，而是經挑選的高甜度、高密度品項，屬於精品等級。「水果本來就有分等級，我們賣的是比較好的那一種，所以單價一定不一樣。」她也打了個比方：「就像車子一樣，TOYOTA和賓士都是車，但等級跟價位本來就不同。」

另外，近日市場供應量大幅縮減，因為現在是夏天換冬天，芭樂量本來就少；去年颱風又影響到產區，有時候好的貨到市場時真的只有一箱，她坦言，精品級芭樂向來「量少就是貴」，而每天的種植價等都在浮動，「像前批芭樂，一箱成本就要5500元。」

外界質疑「結帳才知道價格」，老闆娘也特別澄清，當天接待該名女客人的是老闆本人，且事前已有提醒。「老闆其實有跟她說『芭樂最近比較貴，妳可以先考慮一下』，但對方最後還是決定買。」

她補充，疫情後消費習慣改變，許多客人不喜歡水果被觸摸，因此多改成整袋包裝。「但如果客人只想買一顆，我們也會賣。」

▲該家無籽芭樂1斤250元，外觀相當漂亮。（圖／記者黃宥寧攝）

談起網路上熱議，她沒有激動，反而語氣中帶著多年經營累積的自信。「水果就像紅酒，200塊跟2000塊一定不一樣。你不可能拿200的酒賣2000，客人也不是傻子，他吃得出來。我們能在這裡做2、30年，就是因為品質有做到。」

她進一步透露，老闆之所以堅持，是因為他從路邊攤做起，一路靠品質累積口碑。「他很堅持，如果看到外觀醜、有瑕疵、狀況不好的，他寧願丟掉也不賣。他說做水果就是做信譽，不想砸自己的招牌。」

記者也向她轉述，有天母在地人曾買了6家水果行的芭樂回家盲測，結果他們家的脫穎而出。老闆娘聽了先是一愣，隨即露出害羞又帶點驕傲的笑容。「真的嗎？其實每個人喜好不同，但習慣吃好一點的客人，多少會知道差別在哪裡。」

▲民眾盲測，發現還是1顆200元的芭樂好吃。（圖／民眾提供）

《ETtoday新聞雲》記者也自掏腰包買了一袋芭樂，4顆460元。實際拿在手裡能感受到重量較重、外型飽滿、香氣明顯，確實與一般市場芭樂有所差異。

此次「3顆芭樂600元」在臉書社團掀起熱議，看似是在爭論水果價格，但折射出的，卻是高通膨時代下的民生壓力與逐漸被馴化的「高價容忍度」。也因此，總結一句話「：不是價格問題，是我的問題。」