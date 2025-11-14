彭華幹斥賣黃金果「坑觀光客」　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣

記者郭世賢、葉品辰／新北報導

資深媒體人彭華幹昨(13)日在臉書發文，指出帶外國友人到萬里龜吼漁港遊玩，有人是吃黃金果覺得好吃，便購買4顆黃金果，結帳竟要988元，質疑攤商是否藉機坑殺觀光客。販售黃金果的鄭姓夫婦今(14)日接受採訪大喊冤枉，表示絕無坑殺觀光客一說，並解釋定價，強調「就算賴清德總統來，也是一樣的價格」。

▲彭華幹購買的是紅網黃金果，一顆大約一斤250元。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄭姓夫婦強調，他們販售的黃金果有分150元及250元兩種價位，品質不同、價格自然不同，彭華幹當時自己挑選250元的品項，秤完4顆988元，收彭980元，對方也未提出異議，「買賣本來就是銀貨兩訖，他若當場覺得太貴，我也不會硬賣。」夫妻倆說，他們做黃金果生意超過20年，在龜吼固定擺攤已有12年，一直都有提供試吃，從來沒有被指控宰客。

▲販售黃金果的鄭姓夫婦受訪大喊冤枉，表示絕無坑殺觀光客一說。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄭妻表示，黃金果本來就因熟度、品質而有不同價格，有時太熟的甚至「3顆100元」也賣過，絕非刻意抬價坑殺台灣人，更強調「就算賴清德總統來，也是一樣的價格」。她也補充，攤上販售的是高山種黃金果，甜度較佳，而彭華幹提到網路電商一箱9顆只要750元的黃金果，便宜的多為平地種，品質本來就不同，不該混為一談，此次被控「坑殺觀光客」實在冤枉。