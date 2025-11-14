陳亭妃推第二支競選影片　喊話：農漁民的靠山，我來當！

▲陳亭妃公佈第二支競選影片，走入果園與農民談天，展現長年深耕基層的真實行動。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃14日公佈第二支競選影片，以「咱的根，咱的未來，永遠站鬥陣」為主題，訴求她長年在農漁第一線奔走的經驗不是口號，而是真實行動，影片開場以溫暖旁白帶出農民生活日常，畫面中陳亭妃走入果園與農民談天，關心極端氣候對農作的衝擊，樸實場景卻帶出深厚情感。

陳亭妃表示，只要颱風產生，她心裡就會開始緊繃，因為最讓她心疼的，就是滿地落果、受損魚塭，以及農漁民拿著不齊的文件，不知道該向誰求助。「靠天吃飯真的很辛苦。」她說，農漁民需要的不只是補助，而是在災後最彷徨的時候，有人站在他們身邊。「姊姊市長要做的，就是讓大家有依靠。」

她指出，氣候變遷讓極端氣候越來越頻繁，豪雨、乾旱、寒害往往讓一年心血瞬間歸零，因此每當農損、魚損發生，許多農漁民第一個想到的就是她。「那是一種信任，因為他們知道我會出現、會爭取補助、會替大家講話。」陳亭妃強調，只要有農漁民受災，她一定第一時間進入災區，並要求中央儘速啟動救助，因為「農漁民等不得，政府要做他們的靠山」。

影片最後回到她與農民站在一起的畫面。陳亭妃說，這支影片並非文宣，而是她二十多年來在地方的真實紀錄。「我是台南女兒，也深知土地的辛苦。若未來有機會帶領台南，我一定會建置農漁災損申報SOP，並打造完整冷鏈系統，讓農漁民安心，也讓台南的根更堅實。」