台灣2024年總工時2030小時　世界排行第五多

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部近日公布2024年國際勞動統計結果，台灣受僱者平均每年工時為2030小時，比2023年的2020小時還高，而且在世界各國排名中，排行第五名，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、哥倫比亞。

▲台灣2024年的受僱者平均每年工時為2030小時。（圖／取自勞動部勞動統計專網，下同。）

勞動部公布2024年國際勞動統計，台灣2024年的受僱者平均每年工時達到2030小時，雖然相較於2014年減少了105小時，但和2023年比起來仍多了10小時。排行榜部分，全球受僱者平均每年工時最高的是墨西哥2308小時，其次依序為新加坡、哥斯大黎加、哥倫比亞，台灣則排行第五，也是亞洲第二。

▲圖為2023年的統計圖。

對比2023年的統計資料，台灣2023年受僱者平均每年工時為2020小時，世界排行第六，僅次於哥倫比亞、墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、智利。

另外，在該份統計資料中記載，台灣、南韓、美國及日本的法定工時皆為每周不超過40小時，而在受僱者每周經常工時50小時以上比率中，台灣為3.8％，高於荷蘭的2％、芬蘭的2.5％及德國的2.9％，遠低於南韓（就業者）15.4％及日本（就業者）14.6％，也低於美國及英國的9.2％。

▼2024年受僱者每周經常工時50小時以上比率。