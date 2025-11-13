　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」　加重高額財損刑責

▲▼法務部檢察司副司長簡美慧出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲法務部檢察司副司長簡美慧說明防詐條例增修內容，增加詐團禁奢條款。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（13日）通過修正《詐欺犯罪危害防制條例》（下稱詐防條例），修正重點包括將高額詐騙門檻下修到100萬；提高財損金額達1億者最高可處7年以上有期徒刑、得併科5億元以下罰金；鼓勵詐團在自首、自白後的6個月內支付與被害人達成和解的全部金額，可換取減刑；增訂「禁奢條款」，被告在未返還詐騙金額前，若生活有逾越一般人的豪奢、浪費行為，將做為法院量刑標準

行政院長卓榮泰表示，打詐是政府施政重點工作，根據統計，詐騙犯罪案件數已呈下降趨勢，但每月總財損金額仍達數十億元，卓院長要求行政團隊必須持續提高警覺、嚴陣以待，並精進打詐工作。

卓榮泰請各相關部會時刻檢討打詐相關法令，適時提出修法，讓打詐工作有所依據，也更有成效。卓院長指出，本案送請立法院審議後，請主責部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序，以符合人民期待。

法務部指出，「詐防條例」修正草案已於今日行政院會通過，持續配合後續法案審議作業，期能儘速完成修法程序，本部所屬檢察機關持續積極偵辦查處詐欺犯罪，向上溯源追查，查扣犯罪所得，落實罪贓返還，貫徹打詐目標，以維護民眾權益。

法務部表示，考量新型態詐欺犯罪使被害人交付的財物或財產上利益鉅大，現行詐防條例第43條尚難適切評價行為人惡性，發揮刑罰遏止犯罪效果。本次修正詐欺犯罪造成被害人財損金額由500萬下修到100萬，即應以第43條罪名論處，處以3年以上10年以下有期徒刑。

同時，此次修法也增訂被害人財損達1000萬元以上者的法定刑，可處5年以上10年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。財損金額達1億元者，將處7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。

此次也修正詐防條例第44條第2項，使詐欺犯罪均適用獨任審判，加速審判機關效能，適切發揮刑罰嚇阻犯罪及一般預防功能，貫徹嚴懲詐欺犯罪目標。

而為加速填補被害人損害，本次修正詐防條例第46條、第47條，使自首及自白之詐欺犯罪行為人，若在自首、首次自白之日起6個月內支付與被害人達成調（和）解之全部金額，始能獲得法院裁量減免刑責，透過減刑誘因促進填補被害人損害效率，以維人民權益。

法務部說，此次也增訂「禁奢條款」，詐欺犯罪行為人在犯罪後，如仍享受逾越一般人通常程度的生活，將做為法院於量刑時應注意事項，並為科刑輕重之標準

11/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」　加重高額財損刑責

