女網紅發文「抖出前男友隱私」　數小時後遭轟6槍身亡

巴西一名經營八卦社群專欄的23歲女網紅弗拉維亞‧佩雷拉‧達馬塞諾因在網路上公開發布關於前男友的八卦隱私，在數小時後遭遇行刑式槍決。（圖／翻攝tiktok／flavia.damacena49）

▲巴西一名經營八卦社群專欄的23歲女網紅弗拉維亞‧佩雷拉‧達馬塞諾因在網路上公開發布關於前男友的八卦隱私，在數小時後遭遇行刑式槍決。（圖／翻攝tiktok／flavia.damacena49）

圖文／CTWANT

近日，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的阿里諾斯市（Arinos）發生一起駭人聽聞的兇殺案。當地一名經營八卦社群專欄的23歲女網紅弗拉維亞‧佩雷拉‧達馬塞諾（Flávia Pereira Damaceno）因在網路上公開發布關於前男友的八卦隱私，在數小時後遭遇行刑式槍決，震驚當地社會。

綜合外媒報導，這起命案發生在10月23日晚間7時30分許。當時，弗拉維亞正站在一位16歲朋友的屋外。2名共騎著一輛藍色摩托車的男子突然靠近並向她開槍。儘管弗拉維亞試圖逃進屋內避難，但仍被兇嫌使用點40口徑的子彈擊中6槍，當場死亡。她身旁的朋友則被子彈劃傷肩膀，不過幸運生還。

警方懷疑這是一起與感情糾紛相關的「激情犯罪」事件，主因是達馬塞諾與其前男友塞繆爾‧西爾奎拉‧多斯桑托斯（Samuel Sirqueira dos Santos」）在網路上的激烈爭吵有關。

據調查，達馬塞諾在遇害前不久，曾在自己經營的本地八卦社群頁面上，發布了有關塞繆爾及其家人的個人隱私細節，並發表了具有冒犯性的言論。這篇發文很快在網上引發了2人之間激烈的言語衝突。

案發後，警方根據死者友人的證詞，迅速鎖定嫌疑人帕布羅‧丹尼爾‧戈梅斯‧達席爾瓦（Pablo Daniel Gomes da Silva），據稱帕布羅是塞繆爾現任女友的哥哥。

警方找到帕布羅時，他正在一家酒吧打撞球。酒吧門口則停著一輛引擎仍有餘溫的藍色摩托車，車牌號碼也與目擊者證詞吻合。

摩托車車主自稱安德烈，他承認在槍擊案發生不久前將摩托車借給了帕布羅。帕布羅則承認了騎著這輛摩托車前去犯案的行為，但否認自己是開槍的槍手。

目前，帕布羅已因涉嫌謀殺被捕並羈押。警方現正全力追捕弗拉維亞的前男友塞繆爾，並懷疑他才是幕後的指使者。目前塞繆爾仍然在逃，相關調查仍在持續進行中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

