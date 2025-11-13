畫面像天堂...飛龍後又見人影雲！香港天文台拆解奇景

▲鳳凰颱風掀奇景！香港天空驚現「飛龍在天」彩雲，整片天空染成夢幻紫紅色，後來還出現「人影雲」。（圖／翻攝自社區天氣觀測計劃 CWOS）

鳳凰颱風9日進入南中國海東北部，香港天空在傍晚時分突然被染成一片夢幻紫紅，雲海中竟出現宛如「一條飛龍在天」的彩色雲帶！不少香港民眾驚呆拍下畫面上傳，直呼「好神奇」「這一定是吉兆！」網路上瞬間掀起熱議。

香港天文台昨（12日）也在社群平台親自「拆解奇景」，表示這其實是浪形雲與虹彩雲的完美組合，當氣流被迅速抬升、水氣凝結成薄雲時，陽光繞射出繽紛色彩，才會出現這種夢幻般的「飛龍在天」景象。

「是不是喜兆就不確定，但能親眼看到的人，絕對是超級幸運！」天文台笑說。

兩股氣流相撞 「浪形雲」成龍形奇觀

香港天文台進一步解釋，浪形雲由兩股不同速度或溫度的氣流相匯而成。當慢速氣流切入快速氣流層時，就會形成波浪狀的雲形；如果再遇上合適的光線角度，就能產生虹彩效果，造就這場「天龍現身」的奇觀。

隔天再爆「人影雲」 網友笑翻引用周星馳經典台詞

到了週一（10日）傍晚，香港荃灣西與機場上空又被拍到一團「人形雲狀物體」，形狀逼真，宛如巨靈神現身。有網友笑喊：「娘子呀，快跟牛魔王出來看上帝！」也有人說像阿拉丁神燈的神仙冒出來，還有人惡搞：「神仙都想上吊？」整串留言區變成搞笑戰場。

