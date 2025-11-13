　
大陸 大陸焦點 特派現場

畫面像天堂...飛龍後又見人影雲！香港天文台拆解奇景

鳳凰颱風掀奇景！香港天空驚現「飛龍在天」彩雲，整片天空染成夢幻紫紅色，後來還出現「人影雲」。（翻攝自社區天氣觀測計劃 CWOS）

▲鳳凰颱風掀奇景！香港天空驚現「飛龍在天」彩雲，整片天空染成夢幻紫紅色，後來還出現「人影雲」。（圖／翻攝自社區天氣觀測計劃 CWOS）

圖文／鏡週刊

鳳凰颱風9日進入南中國海東北部，香港天空在傍晚時分突然被染成一片夢幻紫紅，雲海中竟出現宛如「一條飛龍在天」的彩色雲帶！不少香港民眾驚呆拍下畫面上傳，直呼「好神奇」「這一定是吉兆！」網路上瞬間掀起熱議。

香港天文台昨（12日）也在社群平台親自「拆解奇景」，表示這其實是浪形雲與虹彩雲的完美組合，當氣流被迅速抬升、水氣凝結成薄雲時，陽光繞射出繽紛色彩，才會出現這種夢幻般的「飛龍在天」景象。

「是不是喜兆就不確定，但能親眼看到的人，絕對是超級幸運！」天文台笑說。

兩股氣流相撞　「浪形雲」成龍形奇觀

香港天文台進一步解釋，浪形雲由兩股不同速度或溫度的氣流相匯而成。當慢速氣流切入快速氣流層時，就會形成波浪狀的雲形；如果再遇上合適的光線角度，就能產生虹彩效果，造就這場「天龍現身」的奇觀。

隔天再爆「人影雲」　網友笑翻引用周星馳經典台詞

到了週一（10日）傍晚，香港荃灣西與機場上空又被拍到一團「人形雲狀物體」，形狀逼真，宛如巨靈神現身。有網友笑喊：「娘子呀，快跟牛魔王出來看上帝！」也有人說像阿拉丁神燈的神仙冒出來，還有人惡搞：「神仙都想上吊？」整串留言區變成搞笑戰場。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／股王漲停飆天價！　打破台股歷史紀錄
黃明志傳晚上獲釋！　保釋流程曝
李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇14秒片震撼萬人
快訊／黃沐妍認已懷孕！　寶寶「陪跑3場馬拉松」超猛
普發現金入帳「帳戶下秒被凍結」！　苦主怒：太誇張
抓4歲童去撞牆變植物人！　全國首例「剴剴條款」重罪起訴
獨／北聯「高富帥」運3億槍毒　內鬼律師首曝光

鏡週刊

