桃園市青年租屋　陳韋曄爭取「桃園版分級加碼補貼」試辦方案

▲桃園青年租屋，陳韋曄爭取桃園版分級加碼補貼。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員陳韋曄12日在市議會定期大會市政總質詢，聚焦「青年、婦幼、長照」三大主題，爭取青年租屋補貼加碼、公托據點擴點、長者健檢及長照服務整合，強調市府都應打造一條完整的幸福支持鏈，讓市民從小到老都安心生活。

陳韋曄指出，目前桃園的青年租金補貼全由中央支應，市府尚未自籌經費加碼，與其他直轄市相比明顯落後。他舉例，台北市已推出「分級加碼」方案，新北市更結合「青銀共居」修繕補助最高可達1萬元。

他建議市府研擬推出「桃園版分級加碼補貼」試辦方案，並結合包租代管政策，讓5,000戶包租代管房源中預留部分比例給青年承租，「讓青年租得起，也租得到！」都發局長江南志表示，會納入後續研議。

在就業方面，陳韋曄肯定「安薪讚」計畫幫助年輕人穩定就業，但他也建議升級為「安薪讚2.0」，針對低收、中低收或有學貸壓力的青年，加碼分段獎勵，並與「青年脫貧專案」及育兒政策結合，形成跨局處整合支持機制。

另外，針對婦幼政策，陳韋曄肯定桃園的「好孕專車」補助全台最優，但建議取消單趟250元上限，並將使用期限延長至產後一年，讓孕媽咪能有更多彈性。他也呼籲市府與交通局合作，擴大「通用計程車」服務範圍，打造「無障礙好孕專車」，真正照顧到身障孕婦。婦幼局長杜慈容回應，目前暫不考慮打開單趟上限，期限研議會從現行7個月延長。