快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

▲鳳凰颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者趙蔡州／宜蘭報導

輕度颱風鳳凰正逐漸接近台灣並持續減弱中。宜蘭縣政府12日晚間宣布，宜蘭縣明日（13日）照常上班及上課。

宜蘭縣政府還表示，考量縣內仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關及學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。



全台各縣市明日（13日）停班停課資訊如下：



基隆市｜未列入警戒區

台北市｜未列入警戒區

新北市｜未列入警戒區

桃園市｜未列入警戒區

新竹市｜正常上班、正常上課

新竹縣｜正常上班、正常上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課

台中市｜正常上班、正常上課

彰化縣｜正常上班、正常上課

南投縣｜正常上班、正常上課

雲林縣｜正常上班、正常上課

嘉義市｜正常上班、正常上課

嘉義縣｜正常上班、正常上課

台南市｜正常上班、正常上課

高雄市｜正常上班、正常上課

屏東縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課

花蓮縣｜鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。

台東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課

金門縣｜正常上班、正常上課

連江縣｜未列入警戒區