快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

▲鳳凰颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）
記者趙蔡州／宜蘭報導
輕度颱風鳳凰正逐漸接近台灣並持續減弱中。宜蘭縣政府12日晚間宣布，宜蘭縣明日（13日）照常上班及上課。
宜蘭縣政府還表示，考量縣內仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關及學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。
全台各縣市明日（13日）停班停課資訊如下：
基隆市｜未列入警戒區
台北市｜未列入警戒區
新北市｜未列入警戒區
桃園市｜未列入警戒區
新竹市｜正常上班、正常上課
新竹縣｜正常上班、正常上課
苗栗縣｜正常上班、正常上課
台中市｜正常上班、正常上課
彰化縣｜正常上班、正常上課
南投縣｜正常上班、正常上課
雲林縣｜正常上班、正常上課
嘉義市｜正常上班、正常上課
嘉義縣｜正常上班、正常上課
台南市｜正常上班、正常上課
高雄市｜正常上班、正常上課
屏東縣｜正常上班、正常上課
宜蘭縣｜正常上班、正常上課
花蓮縣｜鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。
台東縣｜正常上班、正常上課
澎湖縣｜正常上班、正常上課
金門縣｜正常上班、正常上課
連江縣｜未列入警戒區
讀者迴響