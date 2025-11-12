　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者趙蔡州／宜蘭報導

輕度颱風鳳凰正逐漸接近台灣並持續減弱中。宜蘭縣政府12日晚間宣布，宜蘭縣明日（13日）照常上班及上課。

宜蘭縣政府還表示，考量縣內仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關及學校首長得在15日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班（課）登記。

全台各縣市明日（13日）停班停課資訊如下：

基隆市｜未列入警戒區
台北市｜未列入警戒區
新北市｜未列入警戒區
桃園市｜未列入警戒區

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市｜正常上班、正常上課
新竹縣｜正常上班、正常上課
苗栗縣｜正常上班、正常上課

台中市｜正常上班、正常上課
彰化縣｜正常上班、正常上課
南投縣｜正常上班、正常上課

雲林縣｜正常上班、正常上課
嘉義市｜正常上班、正常上課
嘉義縣｜正常上班、正常上課
台南市｜正常上班、正常上課
高雄市｜正常上班、正常上課
屏東縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課
花蓮縣｜鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班上課，其餘地區正常上班上課。
台東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課
金門縣｜正常上班、正常上課
連江縣｜未列入警戒區

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
洗錢3.5億扯出洩密　又1律師上銬30萬交保
LIVE／「鳳凰掉毛」減弱為熱帶低壓！　氣象署最新說明
快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課
吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　
快訊／宜蘭縣明日照常上班上課　部分災區可「視情況停班課」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

18歲少女發育良好「月經沒來過」！就醫才知天生無陰道

快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

快訊／「迷你鳳凰」19:40登陸恆春　今晚上岸飛越台灣尾

全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

18歲少女發育良好「月經沒來過」！就醫才知天生無陰道

快訊／宜蘭縣明日上班上課　部分災區可「視情況停班停課」

快訊／「迷你鳳凰」19:40登陸恆春　今晚上岸飛越台灣尾

全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

台鍊橋陸閘11／17軌道更新施工　新北水利局籲民眾配合改道通行

黃明志遭扣9天…明將獲釋！　大馬檢方證實：無犯案證據

新北「580專案」再添2案！　千坪基地公告招商

HBO原創《沙丘：預言》第2季 　今公布全新卡司

保育龜現身都市菜園　新北啟動保育打造生態棲地

資深女星遇泰國國喪　機場人潮驚呆她：從來沒排過海關這麼久

網媒控資助換蕭美琴演講　外交部：純屬捏造與事實完全不符

台灣之光！許維芳受邀泰國演出：語言不通也能感受熱情

快訊／花蓮縣府宣布：2地區明停班停課

LIVE／鳳凰掉毛登陸即死亡「幾乎沒強風」　減弱熱帶低壓解除警報

【笑到亂套的求婚】奈良小鹿猛討餅！男友還一度忘詞超慌張

生活熱門新聞

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

快訊／貓奴搶「CAT-8888」車牌57.6萬決標　7777也要27萬

更多熱門

相關新聞

宜蘭宣布停班課前「假圖卡漫天飛」！警方要查了

宜蘭宣布停班課前「假圖卡漫天飛」！警方要查了

受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處淹水停電，縣府於11日晚間9時許宣布停班停課，但發布前2小時網路就開始流傳停班停課的假圖卡，對此警方已介入偵辦，代理縣長林茂盛強調「該依法處理就依法處理，這種行為縣府不會允許跟容忍。」

屏東縣今停班停課　東港安泰醫院開設特別門診

屏東縣今停班停課　東港安泰醫院開設特別門診

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

關鍵字：

停班停課

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面