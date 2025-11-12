　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

▲▼墨海樓國際藝術研究機構粉專創辦人葉國新（右），遭自己司機偷走價值逾400萬元洋酒珍藏，他怒告低價收贓的酒商求償討公道。（圖／翻攝粉專《墨海樓國際藝術研究機構》）

▲國內藝術鑑定權威葉國新，遭自己司機偷走價值逾400萬元洋酒珍藏，他怒告低價收贓的酒商求償討公道。（圖／翻攝粉專《墨海樓國際藝術研究機構》）

記者黃哲民／台北報導

國內藝術鑑定權威葉國新於2021年間，遭自己私人司機偷走價值逾400萬元的洋酒176瓶，差點清空他的珍藏，葉得知酒商丁國耀竟以2折到6折賤價收購再轉賣，怒告丁求償404萬餘元，丁辯稱洋酒價格「老不如新」、且成本僅售價6成，他願全額吐還銷贓收入156萬餘元，台北地院不採信丁的說法，扣除司機已賠102萬餘元，判丁須再賠葉男302萬餘元，可上訴。

葉國新畢業於師大美術研究所，號稱華人圈取得英國鑑定學博士學位第1人，他在北市經營「墨海樓」收羅各式藝品，高檔洋酒也是他投資項目之一，不料他聘用的私人司機趙徐顥庭，2021年2月到同年5月，分批從他住家與「墨海樓」倉庫，盜走192瓶各式洋酒。

葉男同年10月發現珍藏短缺，調閱監視器揪出內賊司機，及時追回16瓶瑞典Mackmyra Special 08 2012年威士忌，司機供稱整箱整箱偷酒，得手當下立刻約上網找到的酒商丁男，開葉男的賓士車載去碰面銷贓，每瓶市價約2萬8000元的麥卡倫12年Gran Reserva紫鑽威士忌，共110瓶，各只賣5500元。

此外，1瓶市價約1萬8000元的麥卡倫Edition No.2威士忌，僅賣4500元，共42瓶，市價約6500元的GLENDRONACH Allardice 18年威士忌，司機盜賣12瓶各1800元，還有OMAR第15任總統就職紀念酒威士忌，市價約2800元，被司機偷走12瓶、各賣1600元，得手近90萬元贓款，絕大多數用於上酒店揮霍、買遊戲點數儲值花光。

珍藏洋酒遭賤價銷贓，葉男心頭淌血，提告後，司機被依加重竊盜罪判刑2年2月定讞，丁男起初被檢方認定不知情而獲不起訴，經聲請再議、高檢署發回續查，丁仍辯稱內賊司機說把老闆跑攤剩的酒拿來賣，他有要求司機在估價單註明不是贓物才收購。

葉男怒批丁男「做賊心虛」，檢方認為丁男當時自營收購老酒業務已8年多，且司機盜賣洋酒均打包裝箱、外觀良好，非一般收藏家零星出售情形，丁具有專業知識、足以判斷極可能是贓物，仍低價收購，起訴他涉犯贓物罪嫌，一審判丁拘役59天，二審加重改判6月徒刑、得易科罰金定讞。

葉男向丁男提起本件附帶民事求償共404萬餘元，主張綜合多家網路或實體酒商同款酒品標價、取平均值計算損失。改行在市場擺攤養家的丁男，辯稱葉男本案被偷的酒多為老酒，價格比不上新酒，且酒品成本只有門市價格的6成，他願全額賠償銷贓金額156萬餘元，不扣除收贓成本。

丁男更主張葉男2021年5月就知他收贓，2023年8月才提告求償，已超出2年時效，若法官認定他該賠，應扣除內賊司機已賠償葉男的102萬餘元。

法官指丁男本案做非法的無本生意，銷贓很難賣原價，但計算求償金額應以市價為準，且洋酒若無破損、變質，理應隨年份增加而增值，老酒常比新酒貴，丁男的狡辯不可信。

法官更傳喚內賊司機作證，查明2021年10月他才招出丁男收贓，可見葉男提告求償沒逾期，但確實應扣除司機已賠償的金額，據此判丁男須再賠償葉男302萬餘元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見
柯瑞被吹惡意犯規！NBA生涯首見
簡廷芮IG被抓包「老公只出現三次」
飛北京12天「工商業績差」　館長：你們像人嗎
「KK園區」主謀佘智江今引渡回中國！　押送畫面曝
NewJeans「2成員」變心回歸ADOR！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

屏東雙流、林後四林13日復園　墾丁森林公園續休1天

颱風天避開路樹、廣告招牌　北市路樹一日兩倒塌砸豪車

黑幫勾結詐團洗錢3.5億扯出洩密！又1律師被上銬押赴北檢複訊

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

鳳凰漸轉熱帶低壓　合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

砸錢進IPAC演講涉造謠！他被逮笑了：當真的人「腦子有問題」

爆雨重創蘇澳！吊車大王出手「派女婿勘災」　2小山貓+1怪手待命

醉漢大鬧土地公廟！亂撒香灰跪地祭拜　廖大乙：觸犯天條大不敬

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

屏東雙流、林後四林13日復園　墾丁森林公園續休1天

颱風天避開路樹、廣告招牌　北市路樹一日兩倒塌砸豪車

黑幫勾結詐團洗錢3.5億扯出洩密！又1律師被上銬押赴北檢複訊

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

鳳凰漸轉熱帶低壓　合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

砸錢進IPAC演講涉造謠！他被逮笑了：當真的人「腦子有問題」

爆雨重創蘇澳！吊車大王出手「派女婿勘災」　2小山貓+1怪手待命

醉漢大鬧土地公廟！亂撒香灰跪地祭拜　廖大乙：觸犯天條大不敬

吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

蔡淳佳等了17年終於在台灣開唱！　提前1個月搶先公佈喜訊

新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

慢性蕁麻疹不只皮膚症狀！她發作「喉嚨腫、呼吸困難」三度送急診

段慧琳與余思達找大咖挑戰鐵人三項　對象竟是陳美鳳！

歐陽妮妮想生3個遭秒拒　廣告小妹：出不了力就出錢減輕老公負擔

姊姊爭遺產勝訴「拆掉妹妹住處」怪手鏟爆4建築　妹哀求也沒用

療癒又可愛！uka與KOSE聯名美妝讓人瘋狂收藏

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈　全台剩南港店

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

社會熱門新聞

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

宜蘭暴雨2車輛拋錨　疑遭國軍突擊車輾過慘變廢鐵

即／10多年前殺人妻假釋！桃園惡男又勒斃前女友

抓到2人！造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講　他機場被逮錯愕

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／台中女未看診　警消破門發現已死

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

即／台11豐濱段3車相撞！貨車駕駛當場死亡

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交

造謠砸錢進IPAC演講！網友：當真的人腦子有問題

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水到院救傷患

閣揆批法院輕放詐團爆乳女特助　北院：檢方放的

更多熱門

相關新聞

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

新北市三重區五順里前里長洪嘉仁被指2022年於任內，幫1位年長里民申請補發房地所有權狀時，涉騙對方簽立出售同意書，將房子過戶給周姓男子賤賣牟利，被害人日前才發現上當，新北地檢署指揮警方搜索拘提洪、周2人，訊後均聲押禁見獲准。

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

羽田機場安檢員狂偷旅客現金　1個月得手30萬

羽田機場安檢員狂偷旅客現金　1個月得手30萬

民眾黨員工偷25萬攝影器材　判刑10月

民眾黨員工偷25萬攝影器材　判刑10月

焚化廠員工偷私菸賤賣　吐回150萬換緩刑

焚化廠員工偷私菸賤賣　吐回150萬換緩刑

關鍵字：

加重竊盜內賊贓物罪洋酒賤賣附帶民事求償

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面