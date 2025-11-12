獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

▲國內藝術鑑定權威葉國新，遭自己司機偷走價值逾400萬元洋酒珍藏，他怒告低價收贓的酒商求償討公道。（圖／翻攝粉專《墨海樓國際藝術研究機構》）

記者黃哲民／台北報導

國內藝術鑑定權威葉國新於2021年間，遭自己私人司機偷走價值逾400萬元的洋酒176瓶，差點清空他的珍藏，葉得知酒商丁國耀竟以2折到6折賤價收購再轉賣，怒告丁求償404萬餘元，丁辯稱洋酒價格「老不如新」、且成本僅售價6成，他願全額吐還銷贓收入156萬餘元，台北地院不採信丁的說法，扣除司機已賠102萬餘元，判丁須再賠葉男302萬餘元，可上訴。

葉國新畢業於師大美術研究所，號稱華人圈取得英國鑑定學博士學位第1人，他在北市經營「墨海樓」收羅各式藝品，高檔洋酒也是他投資項目之一，不料他聘用的私人司機趙徐顥庭，2021年2月到同年5月，分批從他住家與「墨海樓」倉庫，盜走192瓶各式洋酒。

葉男同年10月發現珍藏短缺，調閱監視器揪出內賊司機，及時追回16瓶瑞典Mackmyra Special 08 2012年威士忌，司機供稱整箱整箱偷酒，得手當下立刻約上網找到的酒商丁男，開葉男的賓士車載去碰面銷贓，每瓶市價約2萬8000元的麥卡倫12年Gran Reserva紫鑽威士忌，共110瓶，各只賣5500元。

此外，1瓶市價約1萬8000元的麥卡倫Edition No.2威士忌，僅賣4500元，共42瓶，市價約6500元的GLENDRONACH Allardice 18年威士忌，司機盜賣12瓶各1800元，還有OMAR第15任總統就職紀念酒威士忌，市價約2800元，被司機偷走12瓶、各賣1600元，得手近90萬元贓款，絕大多數用於上酒店揮霍、買遊戲點數儲值花光。

珍藏洋酒遭賤價銷贓，葉男心頭淌血，提告後，司機被依加重竊盜罪判刑2年2月定讞，丁男起初被檢方認定不知情而獲不起訴，經聲請再議、高檢署發回續查，丁仍辯稱內賊司機說把老闆跑攤剩的酒拿來賣，他有要求司機在估價單註明不是贓物才收購。

葉男怒批丁男「做賊心虛」，檢方認為丁男當時自營收購老酒業務已8年多，且司機盜賣洋酒均打包裝箱、外觀良好，非一般收藏家零星出售情形，丁具有專業知識、足以判斷極可能是贓物，仍低價收購，起訴他涉犯贓物罪嫌，一審判丁拘役59天，二審加重改判6月徒刑、得易科罰金定讞。

葉男向丁男提起本件附帶民事求償共404萬餘元，主張綜合多家網路或實體酒商同款酒品標價、取平均值計算損失。改行在市場擺攤養家的丁男，辯稱葉男本案被偷的酒多為老酒，價格比不上新酒，且酒品成本只有門市價格的6成，他願全額賠償銷贓金額156萬餘元，不扣除收贓成本。

丁男更主張葉男2021年5月就知他收贓，2023年8月才提告求償，已超出2年時效，若法官認定他該賠，應扣除內賊司機已賠償葉男的102萬餘元。

法官指丁男本案做非法的無本生意，銷贓很難賣原價，但計算求償金額應以市價為準，且洋酒若無破損、變質，理應隨年份增加而增值，老酒常比新酒貴，丁男的狡辯不可信。

法官更傳喚內賊司機作證，查明2021年10月他才招出丁男收贓，可見葉男提告求償沒逾期，但確實應扣除司機已賠償的金額，據此判丁男須再賠償葉男302萬餘元，可上訴。