國際

土耳其軍機墜毀！　防長證實機上20人「全數罹難」

▲▼土耳其一架C-130軍用運輸機在喬治亞境內墜毀，現場可見機體殘骸。（圖／路透）

▲ 軍機墜毀於喬治亞境內，現場可見機體殘骸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其一架C-130軍用運輸機11日自亞塞拜然起飛，原定返回土耳其，途中卻在靠近亞塞拜然邊境的喬治亞西格納吉（Sighnaghi）附近墜毀。土耳其國防部長12日證實，機上20人全數罹難。

根據《美聯社》，土耳其防長居萊（Yasar Guler）在X發表聲明表示，「2025年11月11日，當時我們的C-130軍用運輸機從亞塞拜然起飛，飛往我國途中在喬治亞-亞塞拜然邊境附近墜毀，我們英勇的戰友犧牲了」，並公布20名殉職軍人照片。

目擊者拍攝的畫面顯示，墜機現場機身嚴重變形，金屬碎片散落山坡草地，部分殘骸仍在燃燒，濃煙竄升。網路也流傳疑似墜機瞬間畫面，可見飛機螺旋下墜後爆炸起火。

土耳其總統艾爾段在安卡拉發表演說時向「我們的烈士」表達哀悼，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）也致電艾爾段表達慰問。

喬治亞當局已依航空運輸及人員傷亡相關法條展開調查，土耳其方面則派遣相關單位趕赴現場，事故原因仍在釐清。

土耳其軍機墜毀！　防長證實機上20人「全數罹難」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

伊斯坦堡首席檢察官古爾萊克（Akin Gurlek）11日指控在押的反對派市長伊瑪姆奧魯（Ekrem Imamoglu）涉嫌領導龐大的貪腐網絡，導致國家損失高達1600億里拉（約38億美元），並向法院求刑超過2000年。

