社會 社會焦點 保障人權

獨／士檢淪偷拍片廠！變態書記官哭求法官給機會...狼狽上銬畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

時任士檢書記官林男，長期以針孔偷拍女同事及親屬，最高法院判3年6月定讞入監。今（12）日因另涉貪污案被押解至士院出庭，遭控任贓物庫管理時多次私取扣押手機、隨身碟並複製偷拍影像。庭上他坦承犯行、情緒潰堤落淚，哽咽懇求法官給他改過機會；公訴檢察官劉畊甫則語重心長表示，「債還清，才是更生的開始。」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲時任書記官的林男上手銬畫面極為狼狽。（圖／記者黃宥寧攝）

林男身穿囚衣、手腳銬連同獄友，一步步走下囚車，全程低頭不語，神情疲憊。昔日負責公文與證物管理的公務員，如今以階下囚身分重返法院，畫面格外諷刺。

林男於庭上表示願意認罪，辯護人主張，被告取用的手機與隨身碟屬「應銷燬物」或「無主物」，並非國家所有財產，國家僅係代為保管，行為不構成侵占公有財物。即便構成犯罪，也應屬輕微侵占或誤解公務規定，非基於貪念，請求法官從輕處斷。

辯方指出，林顥倫在偵查中自白、繳回犯罪所得且金額低於5萬元，行為可憫；若依《貪污治罪條例》第8條第2項與《刑法》第74條，實務上仍有給予緩刑之例。林亦陳稱，因「窺視症」導致衝動控制困難，如今透過服藥與治療狀況改善，盼法官給予改過機會。

公訴檢察官劉畊甫則當庭表示，辯方試圖模糊焦點，實際上扣押物於檢察官核發處分令後即屬公有，並非單純代管。他強調：「重點不在時間或物品，而在行為本身的獨立性，每一次侵占、每一次複製偵查秘密，都是一次新的傷害。」

檢察官指出，被告的行為已重創司法公信，是「國家等級的背叛」。他強調，被告事後繳回犯罪所得是法律義務、非恩典，不能作為請求輕判的理由，「每個人都該誠實面對自己的行為，不是認罪就能免責。債還清，才是更生的開始。」

林男最後陳述時語帶哽咽，表示自己入監後每天反省，按時服藥、努力調整心態，「我真的知道錯了，希望能早日回家陪高齡父親和孩子。」說著說著淚流滿面。全案辯論終結，審判長諭知全案將於明年（115年）1月17日上午11時宣判。

起訴指出，2021年間林男擔任贓物庫管理書記官，負責辦理贓證物銷燬業務。然而，他在處理過程中發現贓物庫內手機、筆電、針孔攝影機中存有他案的偷拍影像，卻未依規銷燬，反將資料帶回家中以記憶卡儲存；另有一次，他甚至使用工具割開南港警分局送交的證物袋，取出隨身碟插入士檢公務電腦，複製其中影像。

不僅如此，承辦林男偷拍案的檢察官於搜索時，雖在其住處發現4支全新未拆封的手機，但因與該案無關而未扣押。事後林男不知情的妻子主動將手機交出，經比對確認為士檢贓物庫遺失的證物，因而揭露其監守自盜行為。

檢方偵結後，認定林男涉犯《貪污治罪條例》公務員侵占公有財物罪，以及《刑法》公務員利用職務無故取得電腦設備或紀錄罪，依法起訴。起訴書並強調，林男身為檢察機關書記官，應深知公務人員廉潔與操守，卻為圖一己私利監守自盜，且侵占物中包含他案偷拍影像，使被害人隱私再度受害，請求法院從重量刑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

